Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft succesvol een nieuw pakket Starlink-satellieten gelanceerd. In totaal heeft de onderneming nu al meer dan tweeduizend satellieten in de ruimte gebracht, zo meldt de krant Florida Today.

Vanop Cape Canaveral in Florida vertrok om 03.02 uur Belgische tijd een Falcon-9 draagraket van SpaceX. De eerste trap keerde terug en landde netjes op het droneship Shortfall of Gravitas dat ten zuidoosten van Florida in de Atlantische Oceaan dobberde. De trap is sinds juni 2020 al tien keer gebruikt, het is de 103de keer dat SpaceX een eerste rakettrap recupereert en zodoende de lanceerkost drukt.

Bezorgdheid en kritiek

Uiteindelijk zette het restant van de draagraket 49 nieuwe Starlink-satellieten voor mondiaal breedbandinternet uit. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk heeft zodoende al 2.042 kunstmanen voor dit netwerk gelanceerd. Hiervan zijn er 1.169 actief, terwijl 272 nog op weg zijn naar hun operationele baan. Meer dan tweehonderd stuks zijn defect of reeds uit dienst genomen.

De uitbouw van dergelijke netwerken leidt in toenemende mate tot bezorgdheid of kritiek, want het risico op botsingen stijgt alleen maar. Dinsdag nog heeft directeur-generaal Josef Aschbacher van het Europese Ruimtevaartbureau ESA gepleit voor regulering. Eerder had China geklaagd dat enkele Starlinks te dicht bij zijn ruimtestation waren gekomen. (Amateur)astronomen van hun kant klagen over verstoring van hun waarnemingen.

Voor SpaceX was het al de derde lancering van het jaar, waarvan er twee voor Starlink waren. Het was ook de 35ste missie voor dat netwerk.

