Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX had toestemming gevraagd om 42.000 satellieten te lanceren voor zijn wereldwijd netwerk.

Starlink zal waarschijnlijk niet de gevraagde 42.000 satellieten nodig hebben om wereldwijd breedbandinternet vanuit de ruimte te leveren, zo heeft zijn directeur Operaties Gwynne Shotwell gezegd.

'We willen natuurlijk meer satellieten lanceren omdat steeds meer mensen de dienst willen gebruiken',vertelde de leider van het bedrijf van de Amerikaanse miljardair Elon Musk aan enkele journalisten. Maar: 'Ik denk niet dat we 40.000 satellieten nodig hebben om wereldwijd goede service te bieden', voegde ze eraan toe. Grotere satellieten, met grotere antennes en betere capaciteit, zoals die van de volgende generatie die SpaceX voorbereidt om in een baan om de Aarde te brengen, zullen het volgens haar mogelijk maken om het totaal aantal te verminderen.

Congestie

De explosie van het aantal satellieten, met name op een paar honderd kilometer hoogte, roept vrees op voor congestie in lage banen en de vermenigvuldiging van ruimteschroot bij een botsing. Sommige astronomen waarschuwen ook voor visuele vervuiling, die schadelijk is voor hun waarnemingen. SpaceX heeft al 3.293 Starlink-satellieten gelanceerd en voert ongeveer één lancering per week uit met zijn eigen Falcon 9-raketten om de inzet van zijn constellatie te versnellen. Zo lanceerde SpaceX zondag nog een pakket van 34 Starlink-satellieten met een Falcon-9 waarvan de eerste trap voor de veertiende keer werd hergebruikt, een primeur, aldus Shotwell.

De Starlink-service, die eind 2020 werd gelanceerd, geeft inwoners van gebieden die slecht worden bediend door de vaste en mobiele netwerken van telecomoperators toegang tot snel internet. De service wordt ook aangeboden voor commerciële schepen en vliegtuigen, evenals voor kleine bedrijven. Volgens Shotwell heeft Starlink wereldwijd meer dan 700.000 klanten, waaronder 75.000 in Europa.. En voor het eerst 'dit jaar konden onze inkomsten onze operationele kosten dekken', zei ze.

