De Amerikaanse regulator FCC werkt aan regels die de hoeveelheid ruimterommel moeten verminderen.

Volgens de nieuwe regelgeving moeten Amerikaanse 'low-earth-orbit'-satellieten maximum vijf jaar na het einde van hun missie in de dampkring van de aarde opbranden. Zo wil de FCC het aantal satellieten in deze baan om de aarde beperken.

Low-earth-orbit is, zoals de naam aangeeft, een van de lagere banen rond de aarde die voor satellieten wordt gebruikt. Ze wordt meestal gedefinieerd als van 160 kilometer tot zo'n duizend kilometer hoogte (ESA) of zelfs tweeduizend kilometer hoogte (NASA). Het voorstel van FCC komt er op een moment dat die baan net druk bevolkt wordt door satellieten. Zowel SpaceX, Amazon als OneWeb gebruiken deze baan voor hun netwerksatellieten, waardoor er tot 18.000 nieuwe toestellen in de baan kunnen worden geschoten tegen 2025. Dat heeft niet alleen gevolgen voor sterrenkijkers, maar verhoogt ook het risico op botsingen. 'Die situatie is niet langer duurzaam', aldus de FCC.

De nieuwe regels zouden enkel gelden voor nieuwe satellieten van Amerikaanse bedrijven, en van bedrijven die in het land zaken willen doen. Er komt waarschijnlijk ook een overgangsperiode van twee jaar om bedrijven de kans te geven zich in regel te stellen. Satellieten met wetenschappelijke doeleinden kunnen een uitzondering aanvragen. Satellieten zakken wanneer ze trager dan de aarde beginnen te draaien. De ingenieurs die ze beheren moeten dus stroom gebruiken om 'op de rem' te gaan staan, zodat ze naar beneden vallen. De meesten branden daarbij volledig op wanneer ze in contact komen met de dampkring.

