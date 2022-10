De Spaanse autoriteit voor concurrentie CNMC gaat Booking.com onderzoeken. Het vermoedt oneerlijke praktijken naar sommige hotels en concurrerende reisorganisaties in Spanje, schrijft Reuters.

Het onderzoek zal 18 maanden duren. Als Booking.com schuldig wordt bevonden dan riskeert het een boete van honderdduizend euro tot tien miljoen euro per overtreding.

De klagers in de zaak zeggen dat de Nederlandse boekingssite oneerlijke voorwaarde hanteert voor hotels in Spanje die kunnen leiden tot uitsluiting van concurrenten. Een van die aanklagers is AEDH, de Spaanse vereniging van hotelmanagers.

Die stelt dat Booking.com zowel de Spaanse als Europese concurrentiewetgeving overtreedt door haar dominante positie te misbruiken. De andere klacht komt van de Madrid Hotel Business Association, maar die gaf geen verdere commentaar aan Reuters.

Een jaar geleden kreeg Booking.com nog een boete van 1,2 miljoen euro opgelegd in Frankrijk. Daar werd het bedrijf veroordeeld omdat het onvoldoende informatie had overgemaakt over het aantal dagen dat het accomodaties verhuurde. Al gaat het maar om een fractie van de 150 miljoen euro die van Booking.com BV werd geëist.

