Twee Waalse politiezones gaan in zee met SPIE voor hun videobewakingsnetwerk.

Bij de politiezone Vesdre, van de gemeenten Verviers, Dison en Peppinster, gaat het om een uitbreiding van het netwerk. SPIE zal er instaan voor het onderhoud van de bestaande 72 camera's en het dispatchingsysteem. Daar komen ook tien extra camera's bij waardoor de politiezone volgens het bedrijf een van de dichtste bewakingscameranetwerken van het land heeft.

Een tweede contract komt van de politiezone Fagnes (Spa, Theux en Jalhay) en gaat over de installatie en het onderhoud van nieuwe videobewakingsystemen in de commissariaten en een uitbreiding van het cameranetwerk. Een bedrag van de twee aanbestedingen wordt niet genoemd.

SPIE is een internationale groep maar is vandaag met meer dan 1850 actief in België, goed voor een omzet van 335 miljoen euro (2018). In januari kampte SPIE ICS, de ICT-afdeling van het bedrijf met een ransomware aanval.

