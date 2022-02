Muziekstreamingdienst Spotify heeft zijn Car Thing uitgebracht in de Verenigde Staten. Het toestel moet het makkelijker maken om Spotify te gebruiken in je auto, als je Premium lid bent weliswaar.

Car Thing is het eerste hardwaretoestel van de streaminggigant. Het gaat om een muziekspeler en slimme assistent die je op het dashboard van je auto moet monteren. Het toestel wordt nu, na een testperiode, voor het eerst breed uitgerold in de Verenigde Staten.

Het toestel werd in oktober in een test uitgestuurd naar een aantal abonnees, maar Spotify zegt nu dat Amerikanen het toestel nu voor negentig dollar kunnen kopen. Je zal wel een Premium abonnement op de streamingdienst nodig hebben om het te gebruiken. Het toestel werkt bovendien via een link met je smartphone, die dan weer toegang moet hebben tot wifi of mobiel data.

Wat doet het?

Car Thing laat je in principe toe om in de auto naar Spotify te luisteren zonder met schermpjes te knoeien op je smartphone of je dashboard. Het toestel plug je in de outlet van je wagen en hang je aan je smartphone via Bluetooth. Je bedient het vervolgens voornamelijk via stemcommando's, zoals een slimme assistent. Car Thing biedt echter ook ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto.

Spotify werkt al langer aan zo'n stemassistent. De bot die nu in de hardware zit, werd vorig jaar al in alle stilte in de app voor Premium abonnees (wederom in de VS) uitgerold.

Car Thing. © Spotify

