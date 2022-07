Eva De Bleeker (Open VLD), de staatssecretaris voor Consumentenbescherming, wil dat consumenten effectief gebruik kunnen maken van hun recht op garantie, in het bijzonder door herstellingen van toestellen te stimuleren. Ze wil producenten daarom verplichten om ofwel meer wisselstukken in stock te hebben, ofwel de productie van wisselstukken door derden mogelijk te maken, bijvoorbeeld via 3D-printing.

Dat zei de staatssecretaris tijdens een bezoek aan Servilux in Hasselt, een bedrijf gespecialiseerd in het herstellen van multimediatoestellen en huishoudelektro.

Slechte zaak voor milieu

Als een mankement van een apparaat onder de wettelijke garantie valt, kan je als consument de kosteloze herstelling van het goed eisen van de verkoper. Daar kan je echter verschillende boodschappen te horen krijgen. Dat het wisselstuk in kwestie niet meer geproduceerd wordt, bijvoorbeeld. Of dat de reparatie maanden gaat duren. De huidige garantiewet laat in zulke gevallen toe dat de verkoper de herstelling kan weigeren en in plaats daarvan een vervanging of prijsvermindering kan voorstellen.

Een slechte zaak voor het milieu, vindt De Bleeker. Het gaat niet alleen om een extra toestel dat in omloop komt, het oude apparaat moet ook nog afgebroken en gerecycleerd worden. Uit een enquête van de Europese Commissie blijkt dat 77 procent van de consumenten liever z'n apparaat wil laten repareren dan dat ze een nieuw toestel moeten aankopen.

3D-printer

Voor staatssecretaris De Bleeker is het cruciaal dat consumenten hun producten kunnen laten herstellen en dat ze bij de aankoop ook weten wat de verwachte levensduur is én hoe 'repareerbaar' een toestel is. 'Op die manier kunnen consumenten een belangrijkere rol spelen in de verduurzaming van onze economie. Want, producten met een langere levensduur zijn goed voor milieu en klimaat', klinkt het.

Het sluitstuk van dit beleid moet voor De Bleeker een écht recht op reparatie zijn. Om te voorkomen dat dit recht wordt uitgehold, ondersteunt de staatssecretaris de voorstellen die het Europees Parlement daarvoor al heeft gedaan. Ze pleit ervoor dat producenten verplicht worden om zelf voldoende wisselstukken in stock te hebben, of dat ze derden in staat stellen om wisselstukken te fabriceren. 'Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het ontwerp te delen, zodat dit gereproduceerd kan worden op een 3D-printer.'

Eurocommissaris Didier Reynders verzamelt dezer dagen initiatieven om onder meer het recht op reparatie te versterken en de strijd tegen geplande veroudering van apparaten op te voeren. In het najaar komt de Europese Commissie met een voorstel aan de lidstaten.

