Bij IBM is woensdagochtend een stakingsactie van start gegaan, na het mislukken van onderhandelingen tussen vakbonden en directie in het kader van een groot herstructureringsplan. Daardoor staan in België 196 banen op de helling. Zowat 50 werknemers, het maximale aantal volgens de coronamaatregelen, hebben postgevat voor het IBM-gebouw in Brussel.

Personeel dat normaal gezien van thuis werkt staakt mee via een out-of-office. Hoeveel personeelsleden op die manier vanop afstand meestaken, is nog niet duidelijk, zegt vakbondsman Tim De Cang (BBTK). De vakbonden hadden maandag een stakingsaanzegging ingediend. 'Sindsdien hebben we niets meer gehoord van de directie. Er is momenteel geen ontmoeting gepland', zegt vakbondsman Alexandre Liefooghe (ACLVB).

Onderhandelingen nog zonder resultaat

Het Amerikaanse IT-bedrijf kondigde begin november een groot herstructureringsplan aan, waardoor in België 196 banen op de helling staan. De onderhandelingen tussen vakbonden en Belgische directie in het kader van de procedure-Renault leverden tot nu toe geen resultaat op.

De vakbonden vragen een sociaal plan dat niet alleen goede vertrekvoorwaarden bevat voor de werknemers die de directie wil ontslaan, maar ook garanties voor de werknemers die bij IBM of bij Kyndryl zullen blijven werken.

