Belgisch databedrijf Accurat haalt met zijn inzichten in shopgedrag 1,1 miljoen euro op. De Gentse start-up wil met het geld naar de rest van Europa trekken.

Accurat is een big-databedrijf dat probeert om het offline winkelgedrag van consumenten in kaart te brengen. Bedoeling is om retailers te helpen bij het maken van strategische beslissingen. Want winkels kennen hun online klanten dan wel heel goed, een groot deel van het shoppen gebeurt wel nog altijd offline, en niet alleen in de eigen winkel. 'Ze weten misschien 10 procent over hun klanten. Ze hebben een goed beeld van het klantengedrag binnen de vier muren van hun winkels, maar daar houdt het op', zegt Bart Muskala, een van de oprichters, in een persbericht. Accurat gebruikt mobiele data om veel meer van dat online en offline shopgedrag in kaart te brengen, en zegt miljoenen geanonimiseerde locatiepunten te verwerken. 'De coronacrisis heeft getoond dat de beslissingspatronen van consumenten razendsnel veranderen. Onze data geven retailers de ontbrekende real-time inzichten om strategische beslissingen op te baseren', voegt cofounder Steven Van Canneyt daaraan toe. Het bedrijf rekent onder meer Delhaize, Lidl en Brico bij zijn klanten.

De start-up heeft nu zijn eerste kapitaalsronde achter de rug. Hij haalt 1,1 miljoen euro op bij onder meer serie-ondernemers Lorenz Bogaert en Toon Koppens. Met het geld wil Accurat zijn producten verder uitbouwen en ook enkele stappen verder over de grens te zetten. Accurat is actief in België en Nederland, maar wil ook verder in Europa uitbreiden, onder meer naar Duitsland.

