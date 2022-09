Een virtuele tour waarbij je niet alleen een realistisch beeld van een ruimte krijgt, maar waarbij je voor bijkomende info desgewenst rechtstreeks naar partners wordt doorverwezen. Dat is wat de Antwerpse start-up 3-DEE zijn klanten te bieden heeft. Na nauwelijks een jaar blijkt het een gat in een door covid-19 geschapen markt.

Want het was de pandemie die Sophia Huybrechts het idee voor haar start-up gaf. 'Ik werkte toen nog voor een automerk, waarbij ik de contacten met de dealers onderhield. Toen zij tijdens de lockdowns verplicht de deuren moesten sluiten, zette één van hen een virtuele tour van zijn showroom op poten. Geweldig idee, vond ik, maar hij haalde er weinig bevrediging uit. Je zag op de beelden dan wel een wagen, de nodige informatie erbij ontbrak. Eigenlijk had de klant net zo goed naar een anonieme wagen op straat kunnen kijken: naar het model, het type van velgen, opties en ga zo maar door had hij het raden.'

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

En dus ging Huybrechts op zoek naar een betere oplossing. 'Uiteindelijk was het mijn broer die me de juiste richting wees. We kozen voor kwalitatieve materialen en technieken, en gingen het gesprek met onze klanten aan, om te bepalen welke features nodig waren.'

Een sterkte van 3-DEE is dat de medewerkers maar één keer moeten langskomen. 'We scannen dan in 360° de verschillende ruimtes tot we alles in kaart hebben. Daarna kunnen we aan die ruwe virtuele tour, naargelang het doel, verschillende features toevoegen', klinkt het. Er is keuze uit liefst 45 functionaliteiten die toegepast kunnen worden, waaronder een meetfunctie voor muren en objecten, geïntegreerde vloerplannen om je te oriënteren, partnervermelding, ... 'De kosten zijn op maat van de klant, afhankelijk van de grootte van de te scannen ruimte en de gewenste features. Daarnaast betaalt de klant een maandelijkse serverkost waarvoor hij in ruil ook allerhande bezoekersrapporten krijgt.'

Product placement

Met haar oplossing wil 3-DEE vier noden invullen. 'Om te beginnen het onboarden', zegt Huybrechts. 'Met onze virtuele tours kun je niet alleen een rondleiding van de toekomstige werkplek geven, je kunt bijvoorbeeld aanvullen met testimonials die uitleggen waarom het goed werken is in je bedrijf. Een ander aspect is brandveiligheid van bijvoorbeeld congrescentra of hotels. Met een virtuele tour kun je ervoor zorgen dat iedereen vooraf weet waar de brandblussers en nooduitgangen zich bevinden.'

Een derde insteek voor haar product ziet Huybrechts in product placement. 'Neem nu dat je in een bed & breakfast geweldig hebt geslapen. Dan kun je in een virtuele tour van die zaak meteen zien om welk model bed van welke fabrikant het gaat, en eventueel meteen doorklikken om het zelf te bestellen. Of een ander voorbeeld: een hogeschool kan met onze tool een jobbeurs organiseren waarbij de virtuele versie je meteen doorsluist naar de werkgever om meteen te solliciteren.'

En dan is er nog de laatste toepassing van 3-DEE, waar eigenlijk alles mee begon. 'Klantenbeleving dus', klinkt het. 'Je ziet een product, krijgt er alle informatie bij en kan het onmiddellijk bestellen.'

Mond-tot-mond

Nauwelijks een jaar nadat de start-up zijn idee uitwerkte vond 3-DEE al heel wat klanten. Naast Vlerick zijn dat bijvoorbeeld Loreal, BB L'atelier en Retail Detail. Voor groei rekent Huybrechts nu vooral op mond-tot-mondreclame en op klanten die hun realisatie in de verf zetten. 'Zo willen we eerst en vooral in België groeien', vertelt Huybrechts. 'Maar intussen zijn daar ook de eerste vragen vanuit het buitenland, en die wil ik ook de volgende maanden beantwoorden. Sowieso is er geen reden waarom onze oplossing niet wereldwijd zou kunnen aanslaan. Meer dan een 360°-camera hebben we niet nodig om een tour te creëren, het is dan enkel zaak om daarvoor lokale mensen op te leiden.'

Huybrechts kan nog even door met het niet nader genoemde kapitaal dat twee investeerders in de start-up staken. 'Dus extra fondsen zoek ik momenteel niet. Met de inkomsten die we al genereerden erbij, hebben we voorlopig genoeg om te groeien.'

3-DEE Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 1 Financieel: Geen plannen. Website: 3-DEE.be

Want het was de pandemie die Sophia Huybrechts het idee voor haar start-up gaf. 'Ik werkte toen nog voor een automerk, waarbij ik de contacten met de dealers onderhield. Toen zij tijdens de lockdowns verplicht de deuren moesten sluiten, zette één van hen een virtuele tour van zijn showroom op poten. Geweldig idee, vond ik, maar hij haalde er weinig bevrediging uit. Je zag op de beelden dan wel een wagen, de nodige informatie erbij ontbrak. Eigenlijk had de klant net zo goed naar een anonieme wagen op straat kunnen kijken: naar het model, het type van velgen, opties en ga zo maar door had hij het raden.'En dus ging Huybrechts op zoek naar een betere oplossing. 'Uiteindelijk was het mijn broer die me de juiste richting wees. We kozen voor kwalitatieve materialen en technieken, en gingen het gesprek met onze klanten aan, om te bepalen welke features nodig waren.'Een sterkte van 3-DEE is dat de medewerkers maar één keer moeten langskomen. 'We scannen dan in 360° de verschillende ruimtes tot we alles in kaart hebben. Daarna kunnen we aan die ruwe virtuele tour, naargelang het doel, verschillende features toevoegen', klinkt het. Er is keuze uit liefst 45 functionaliteiten die toegepast kunnen worden, waaronder een meetfunctie voor muren en objecten, geïntegreerde vloerplannen om je te oriënteren, partnervermelding, ... 'De kosten zijn op maat van de klant, afhankelijk van de grootte van de te scannen ruimte en de gewenste features. Daarnaast betaalt de klant een maandelijkse serverkost waarvoor hij in ruil ook allerhande bezoekersrapporten krijgt.'Met haar oplossing wil 3-DEE vier noden invullen. 'Om te beginnen het onboarden', zegt Huybrechts. 'Met onze virtuele tours kun je niet alleen een rondleiding van de toekomstige werkplek geven, je kunt bijvoorbeeld aanvullen met testimonials die uitleggen waarom het goed werken is in je bedrijf. Een ander aspect is brandveiligheid van bijvoorbeeld congrescentra of hotels. Met een virtuele tour kun je ervoor zorgen dat iedereen vooraf weet waar de brandblussers en nooduitgangen zich bevinden.'Een derde insteek voor haar product ziet Huybrechts in product placement. 'Neem nu dat je in een bed & breakfast geweldig hebt geslapen. Dan kun je in een virtuele tour van die zaak meteen zien om welk model bed van welke fabrikant het gaat, en eventueel meteen doorklikken om het zelf te bestellen. Of een ander voorbeeld: een hogeschool kan met onze tool een jobbeurs organiseren waarbij de virtuele versie je meteen doorsluist naar de werkgever om meteen te solliciteren.'En dan is er nog de laatste toepassing van 3-DEE, waar eigenlijk alles mee begon. 'Klantenbeleving dus', klinkt het. 'Je ziet een product, krijgt er alle informatie bij en kan het onmiddellijk bestellen.'Nauwelijks een jaar nadat de start-up zijn idee uitwerkte vond 3-DEE al heel wat klanten. Naast Vlerick zijn dat bijvoorbeeld Loreal, BB L'atelier en Retail Detail. Voor groei rekent Huybrechts nu vooral op mond-tot-mondreclame en op klanten die hun realisatie in de verf zetten. 'Zo willen we eerst en vooral in België groeien', vertelt Huybrechts. 'Maar intussen zijn daar ook de eerste vragen vanuit het buitenland, en die wil ik ook de volgende maanden beantwoorden. Sowieso is er geen reden waarom onze oplossing niet wereldwijd zou kunnen aanslaan. Meer dan een 360°-camera hebben we niet nodig om een tour te creëren, het is dan enkel zaak om daarvoor lokale mensen op te leiden.'Huybrechts kan nog even door met het niet nader genoemde kapitaal dat twee investeerders in de start-up staken. 'Dus extra fondsen zoek ik momenteel niet. Met de inkomsten die we al genereerden erbij, hebben we voorlopig genoeg om te groeien.'