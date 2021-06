Iedereen wil aan de data, maar met data om de data ben je niets. Door vanuit de zakelijke kant te vertrekken wil de Waalse start-up Agilytic zorgen dat je ook echt iets kunt met al die gegevens.

Niet alle soorten data zijn even nuttig, of helpen je echt om je goals te behalen. Het heeft dus geen zin om lukraak wat data scientists in te huren en hen zomaar iets te laten doen, vond Julien Theys. Met Agilytic besloot hij de volgorde daarom om te keren. 'En dus beginnen we over de business goals van de klant, en laten we hen praten in hun eigen taal', vertelt hij. 'Dat kan soms best lang duren: in sommige bedrijven vragen ze ons weleens wanneer we het eindelijk over de data gaan hebben. Dat komt uiteraard altijd wel, maar eerst willen we begrijpen waar ze naartoe willen, om zo te kijken hoe we via data daar een impact op kunnen hebben.'

Op die manier kunnen de consultants van Agilytic de vertaalslag maken tussen businesskant en IT-kant. 'In grote organisaties waar men al een idee heeft waar men heen wil, gaat dat meestal heel snel en vlot', zegt Theys. 'In kleinere bedrijven vraagt het vaak meer creativiteit om te kijken hoe we hen kunnen helpen met de ruwe data waarover ze beschikken. Meestal gebeurt dat op projectmatige basis, maar waar mogelijk bouwen we nadien graag een langetermijnrelatie uit.'

Stroomlijnen met behulp van data

Met zijn insteek ziet Theys veel mogelijkheden voor zijn klanten. 'Zo valt er veel te verbeteren op het vlak van de commerciële performance', zegt hij. 'Alle processen die met sales en marketing te maken hebben, kunnen gestroomlijnd worden met behulp van data. En als we zo meer klanten aantrekken, kunnen we vervolgens ook de customer experience verfijnen. Of de operationele processen onder de loep nemen, zowel wat betreft productie als administratie. Fiscaal kun je met data dan weer vlotjes aan debt scoring doen, en tot slot kunnen data ook helpen op het HR-departement.'

In negentig procent van de gevallen, zegt Theys, kan dat allemaal met data die al voorhanden zijn. Die moet dan enkel nog worden gestructureerd en geanalyseerd. 'Daar komt soms artificiële intelligentie en machine learning bij kijken, maar dat is geen must. Doordat we niet van één technologie afhangen, kunnen we elke case met een open mind benaderen.'

Agilytic is niet het eerste bedrijf dat hamert op die business first-benadering, en dus is de vraag wat Theys' bedrijf onderscheidt onvermijdelijk. Hij glimlacht. 'Ons talent', zegt hij doodserieus. 'We hebben ongelofelijk goeie mensen die de businesstaal net zo goed beheersen als het technologische.'

En dat levert resultaat op. Opgericht in 2015 werkte Agilytic al zo'n tachtig projecten uit voor klanten uit diverse sectoren. 'Ongeveer alle grote banken en verzekeraars, Partena, de automobielsector, de telecom', somt hij op. 'En nu kijken we ook naar de immosector. Ik denk dat daar een grote tweedeling zal komen tussen de bedrijven die de potentie van data zien en zij die dat nog niet zien.'

Internationale expansie

Schalen is nu de ambitie, maar dat moet niet aan een rotvaart, bezweert Theys. 'We willen liever de naam zijn die voor kwaliteit staat, dan dat we zomaar ongebreideld groeien. Na vijf jaar tellen we twintig werknemers en daar komen er jaarlijks vier à vijf bij. Dat is mooi, en er is nog werk genoeg in België voor ons team, maar natuurlijk denken we aan internationale expansie.' Agilytic hoopt de komende jaren vooral voet aan de grond te krijgen in Noord-Frankrijk en Luxemburg.

En dat mag gerust zoals het nu gaat, op eigen kosten en krachten. 'Er is een scenario waarin we dat gerust allemaal zelf kunnen bekostigen', klinkt het. 'Maar vanzelfsprekend staan we open om met extern kapitaal in zee te gaan, mochten zich daar interessante kansen voordoen.'

Agilytic Maatschappelijke zetel: Terhulpen Aantal vennoten: 2 Financieel: Geen plannen. Website: Agilytic.be

