Meer tijd voor inzicht, minder tijd steken in het verwerken en interpreteren van data: dat is wat de aiGUST accountants en fiscalisten met zijn platform wil bieden. Tegen eind dit jaar wil de Leuvense start-up klaar zijn om zijn oplossing op de eerste klanten los te laten.

Natuurlijk gebruiken boekhouders en aanverwante cijferaars al lang hun computer, werken ze digitaal. Maar helemaal perfect loopt het nog niet. Vaak bevinden alle data zich verspreid over verschillende softwarepakketten en andere bronnen, zoals loonfiches, gedetailleerde verkoopcijfers, energieverbruik of klantendata. Daar kruipt dikwijls zoveel energie in, dat er geen tijd meer overblijft om uit al die data ook inzichten te halen. 'Precies dat willen we veranderen,' vertelt de CEO van aiGUST, Tim Bottelbergs.

Want de job van accountant schuift sowieso meer in de richting van interpretatie. 'Er wordt verwacht dat hij inzichten en advies kan verschaffen over de richtingen die zijn bedrijf uit kan, of trends waar rekening mee moet worden gehouden. Met een SaaS-platform dat zich koppelt met elk denkbaar pakket, resulterend in een data lake vol gegevens waar we AI op loslaten, kunnen we hen meer tijd bieden om beter en persoonlijk advies te geven.'

Het is niet de bedoeling dat aiGUST ook zelf conslusies trekt. 'Wat het platform wil doen, is de data ontsluiten, handig visualiseren en inzichten suggereren, op basis waarvan je kunt handelen. Zo kan ons algoritme automatisch trends detecteren of vergelijkende studies voor een sector of tussen sectoren uitdokteren. Zoals: wat is de impact van een nieuwe wet of Europese regel op het compliance-beheer van bedrijven? Maar bijvoorbeeld ook of de energiekosten van een onderneming wel in lijn liggen met spelers uit dezelfde sector', aldus Bottelbergs.

Daarbij vindt aiGUST het belangrijk dat je als gebruiker ook ziet hoe de software tot bepaalde resultaten is gekomen, zodat je begrijpt wat erachter schuilgaat. 'Te veel softwarepakketten functioneren immers als een gesloten black box waarin je geen inzicht hebt.'

'Behoorlijk ongezien'

Of de markt zit te wachten op nog een speler die met AI en machine learning het werk van accountants en fiscalisten wil vergemakkelijken? Bottelbergs is er zeker van, al was het maar omdat de wortels van het bedrijf gegarandeerd klandizie bieden. 'We zijn opgericht door drie boekhoudkantoren - BDO, Van Havermaet en Vandelanotte - die elk een minderheidsaandeel in aiGUST hebben genomen. Dat drie grote spelers de handen in elkaar slaan over de grenzen van de concurrentie heen is al behoorlijk ongezien. Maar het wil ook zeggen dat wanneer ons product klaar is voor gebruik, we meteen al klanten hebben om te testen en verder te ontwikkelen.'

aiGUST is nauwelijks enkele maanden geleden van start gegaan, en zit dus volop in de ontwikkelingsfase. 'Met het geld van de drie investeerders kunnen we die dragen', klinkt het. 'Tegen het einde van het jaar willen we ons product klaar hebben, om vanaf 2023 dan sprint-based verder te ontwikkelen in samenwerking met onze eerste klanten. Het is de bedoeling dat we in het najaar van dat jaar dan de markt op kunnen gaan. Daarvoor plannen we ook heel wat aanwervingen, en willen we bepaalde zaken outsourcen, zoals het ontwikkelen van de front-end.'

Modulair bouwen

Het is nog vroeg dag voor aiGUST, maar de CEO blaakt van ambitie. Zijn platform zal ook in het buitenland kunnen functioneren. 'Al vraagt dat telkens toch wel wat aanpassingen aan de lokale wetgeving. We proberen dat op te vangen door onze oplossing modulair op te bouwen. Sowieso voel ik dat er op de markt genoeg enthousiasme is voor een product als dat van ons. Want het is niet omdat we door drie kantoren zijn opgericht, dat we uitsluitend voor hen willen werken.'

aiGUST Maatschappelijke zetel: Leuven Aantal vennoten: 2 Financieel: Geen plannen voor 2024. Website: aiGUST.io

