Data zijn het nieuwe goud, maar net als bij dat blinkende edelmetaal moet je er wel mee kunnen omgaan. De nieuwe start-up Aivix, een zusterbedrijf van Cubis en Lytix, wil bedrijven daarom helpen met complexe datavraagstukken.

Als een Russisch Matroesjka-popje passen ze in elkaar. Uit consultancybedrijf Cubis dat zich concentreert op SAP-technologie, ontstond enkele jaren geleden Lytix dat voor data-analyse een beroep deed op Microsoft-oplossingen. En nu is er jongste zusje Aivix, dat zich toelegt op artificiële intelligentie, data science en data engineering. 'Het leek ons verstandiger al onze kennis rond die topics in één bedrijf te verenigen, zodat we met een heldere focus daar rond kunnen werken', zegt Technical Lead Tom Thevelein.

Breed toepasbaar

Want: dat nieuwe goud dus. 'Elk bedrijf zit op grote hoeveelheden data en wil daar iets mee doen', vervolgt Thevelein. 'Ze weten alleen niet meteen hoe ze eraan moeten beginnen. En ook wij willen geen data om de data, maar uitsluitend oplossingen bedenken die iets voor de klant kunnen betekenen.' Daarom vertrekt Aivix niet vanuit één technische oplossing, maar begint alles bij de noden van een bedrijf. 'En liever dan ons daarbij te beperken tot één technologie, nemen we de reeds aanwezige tools en software als uitgangspunt. We kijken wat er allemaal aan data voorradig is, met welke cloudprovider er wordt gewerkt, en pluggen daar vervolgens maximaal op in.'

De kijk van de Aivix-consultants is breed toepasbaar. 'Onze diensten kunnen leiden tot stock-optimalisatie of tot het detecteren van klanten die je bedrijf los dreigen te laten. Maar net zo goed zorgen ze voor realtime data over bijvoorbeeld de temperatuur in een container of voorspellen ze wanneer er onderhoud aan een installatie nodig is.'

Leunen op AWS en Databricks

Voor klanten kijkt Aivix in de eerste plaats naar bedrijven die al door Cubis en Lytix worden bediend, of net niet geholpen kunnen worden. 'Uiteindelijk zijn we gegroeid uit de nood die zij voelden, dus springen wij in waar onze zusterbedrijven niet kunnen', zegt Thevelein. 'Waar zij zich concentreren op SAP en Microsoft-oplossingen, leunen wij in de eerste plaats op AWS en Databricks om een volledige data-architectuur voor een klant op te bouwen.'

'De ervaring met Cubis en Lytix toont dat het eerst en vooral in België is dat we naar klanten moeten zoeken', zegt Thevelein. 'Maar dat sluit natuurlijk niet uit dat wij een klant richting buitenland volgen als dat zich aandient.'

Aivix Maatschappelijke zetel: Boortmeerbeek Aantal vennoten: 2 Financieel: Geen plannen Website: Aivix.be

