Het overbruggen van de afstand - hoe die zich ook manifesteert - tussen werknemer en werkgever, dat is wat de West-Vlaamse start-up Alundi wil doen. Hun SaaS-oplossing overstijgt zelfs taalbarrières.

Communicatie verloopt in productieomgevingen soms moeizaam, en zo ontstaan tussen directie of HR-afdeling en medewerkers soms misverstanden. 'Eigenlijk kun je het samenvatten als drie soorten van afstand', zegt Lieven Bogaert. 'Er is natuurlijk de echte afstand, wanneer werknemers op een werf elders werken, of ergens ter plekke service leveren. Ook in tijd - denk aan een ploegendienst - kan er soms afstand zijn met werknemers. En dan is er nog de Babylonische spraakverwarring die kan ontstaan als je met medewerkers werkt die verschillende talen spreken.'

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

De oplossing van Alundi begon eenvoudig. 'Aanvankelijk probeerden we de interne communicatie wat meer te stroomlijnen door Facebook- en WhatsApp-achtige pagina's en groepen op te zetten. Maar gaandeweg hebben we er ook een operationele poot aan toegevoegd: een manier om planningen te communiceren die in twee richtingen werkt, een koppeling met ERP-pakketten en andere relevante systemen.'

Opmerkelijk daarbij is dat Alundi meteen elke taalbarrière slecht door automatische vertalingen aan te bieden. 'Zo kan een werkgever bijvoorbeeld communiceren met zijn Poolse poetshulp, en kan ook de consulent alles meevolgen. Voor die vertalingen leunen we trouwens op vertaalsoftware van Microsoft.'

Almaar meer tractie

Bogaert en zijn twee voormalige vennoten ontwikkelden Alundi sinds 2017. 'Dat heeft ons een klein half miljoen gekost', zegt de oprichter. 'Tegen 2019 waren we klaar om de markt op te trekken, en sindsdien vonden we toch al zo'n vijftien à twintig klanten die een licentie namen op ons SaaS-platform.' Daaronder zijn kmo's met vijftien werknemers, maar evengoed flinke bedrijven met 1.200 personeelsleden. 'Het was niet eenvoudig om die klantenportefeuille op te bouwen. Maar sinds we de integratie met planningssoftware aanbieden, zien we dat we toch meer tractie krijgen. Zo maken we langzamerhand ook naam bij bedrijven die met dienstencheques werken. Het is nu de bedoeling om volop in te zetten op sales. Met de instap van Real United, de holding achter onze tweede klant Axintor Interim, hebben we een fulltime salesmanager kunnen aantrekken die nu een direct salesaanpak aan het uitrollen is.'

Daarbij mikt Alundi op een viertal sectoren. 'In de eerste plaats die van de dienstencheques, maar ook de maakindustrie en interimwereld vindt heel wat bruikbaars in ons platform. Zelfs voor retail blijkt Alundi interessant. En nee, we sluiten internationalisering niet uit. Onze oplossing is perfect schaalbaar, dat is vooral een kwestie van ervaring opdoen.'

Alundi Maatschappelijke zetel: Ruddervoorde Aantal vennoten: één Financieel: Geen plannen. Website: Alundi.eu

Communicatie verloopt in productieomgevingen soms moeizaam, en zo ontstaan tussen directie of HR-afdeling en medewerkers soms misverstanden. 'Eigenlijk kun je het samenvatten als drie soorten van afstand', zegt Lieven Bogaert. 'Er is natuurlijk de echte afstand, wanneer werknemers op een werf elders werken, of ergens ter plekke service leveren. Ook in tijd - denk aan een ploegendienst - kan er soms afstand zijn met werknemers. En dan is er nog de Babylonische spraakverwarring die kan ontstaan als je met medewerkers werkt die verschillende talen spreken.'De oplossing van Alundi begon eenvoudig. 'Aanvankelijk probeerden we de interne communicatie wat meer te stroomlijnen door Facebook- en WhatsApp-achtige pagina's en groepen op te zetten. Maar gaandeweg hebben we er ook een operationele poot aan toegevoegd: een manier om planningen te communiceren die in twee richtingen werkt, een koppeling met ERP-pakketten en andere relevante systemen.'Opmerkelijk daarbij is dat Alundi meteen elke taalbarrière slecht door automatische vertalingen aan te bieden. 'Zo kan een werkgever bijvoorbeeld communiceren met zijn Poolse poetshulp, en kan ook de consulent alles meevolgen. Voor die vertalingen leunen we trouwens op vertaalsoftware van Microsoft.'Almaar meer tractieBogaert en zijn twee voormalige vennoten ontwikkelden Alundi sinds 2017. 'Dat heeft ons een klein half miljoen gekost', zegt de oprichter. 'Tegen 2019 waren we klaar om de markt op te trekken, en sindsdien vonden we toch al zo'n vijftien à twintig klanten die een licentie namen op ons SaaS-platform.' Daaronder zijn kmo's met vijftien werknemers, maar evengoed flinke bedrijven met 1.200 personeelsleden. 'Het was niet eenvoudig om die klantenportefeuille op te bouwen. Maar sinds we de integratie met planningssoftware aanbieden, zien we dat we toch meer tractie krijgen. Zo maken we langzamerhand ook naam bij bedrijven die met dienstencheques werken. Het is nu de bedoeling om volop in te zetten op sales. Met de instap van Real United, de holding achter onze tweede klant Axintor Interim, hebben we een fulltime salesmanager kunnen aantrekken die nu een direct salesaanpak aan het uitrollen is.'Daarbij mikt Alundi op een viertal sectoren. 'In de eerste plaats die van de dienstencheques, maar ook de maakindustrie en interimwereld vindt heel wat bruikbaars in ons platform. Zelfs voor retail blijkt Alundi interessant. En nee, we sluiten internationalisering niet uit. Onze oplossing is perfect schaalbaar, dat is vooral een kwestie van ervaring opdoen.'