Geen uurtje-factuurtje, maar een eerlijke, transparante prijszetting gebaseerd op volume; dat is wat de Brugse start-up Anlisa accountants en hun klanten biedt. En dat is in tijden van digitalisering een welgekomen aanpak.

'Ja maar, nu jullie gedigitaliseerd zijn, en ik zelf mijn duit in het zakje doe, kan jullie prijs toch omlaag?' Tim Inslegers hoorde het vaak genoeg bij zijn accountantskantoor nadat hij de digitale omslag had gemaakt. En dat terwijl die hele beweging de licentiekosten net de pan hadden doen uitrijzen.

'In tien jaar tijd gingen we van vijfduizend naar negentigduizend euro per jaar', vertelt de founder. 'Maar dat zag de klant niet. En aangezien die nu al zijn foto's en pdf's van facturen, bestelbonnen en dergelijke moest doorsturen naar een e-mailadres of uploaden naar een platform, ging hij ervanuit dat wij het wel met wat minder ereloon konden doen. Onze marges stonden dus van twee kanten onder druk.'

Op maat van de klant

En dus? Meer digitalisering. Samen met het Gentse Quadrant Communications van Frank Van den Bossche ging Inslegers op zoek naar een manier om tot een juiste prijszetting te komen op basis van het verwachte volume werk. Het resultaat was Anlisa, genaamd naar Inslegers' dochter Anaïs en vrouwlief Lisa. De tool maakt op basis van tien vragen een nauwkeurige inschatting van het jaarvolume dat de accountants kunnen verwachten, en doet op basis daarvan vervolgens prijsvoorstellen.

'We doen niet één, maar drie voorstellen', legt Inslegers uit. 'Een basispakket, een pro- of een vip-pakket. Die worden door de accountant op maat van de klant opgesteld. Daar zitten dan opties bij zoals een eigen dashboard om tijdens het jaar op te volgen of een tussentijdse bespreking. De klant kan desgewenst zelf opties toevoegen aan zijn pakket, waarna de tool automatisch de wettelijk verplichte opdrachtbrief opstelt. Vanzelfsprekend wordt na afloop van het jaar gekeken of het voorspelde volume klopte, en desnoods wordt een creditnota opgesteld, of een extra factuur uitgeschreven.'

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

Twee jaar lang experimenteerde Burotim Accountants & Tax Advisors, het kantoor van Inslegers, met de oplossing, en in die tijd werd er voortdurend aan gesleuteld. 'Ondertussen zijn we aan versie zes, met een algoritme van 3.059 regels code en 150 variabelen, in staat om elke denkbare klant een juist prijsvoorstel te doen.'

Na een gedeeld seminarie in september 2020 kregen ook Inslegers' collega's lucht van Anlisa. 'Meteen kwamen de vragen of zij ook met onze tool mochten werken', herinnert de oprichter zich. 'Daar heb ik toch even over getwijfeld, want je krijgt als starter niet zomaar leningen los. Ik heb er dus mijn eigen geld moeten insteken. Uiteindelijk heb ik de sprong toch gewaagd.'

Dat vroeg wel om het omvormen van de oplossing tot een cloud based SaaS-platform, maar het leverde op. 'We zijn afgelopen september commercieel gelanceerd en hebben nu al drie betalende klanten. En hoewel ik de tool vooral bedoeld zag voor kleinere kantoren, merk ik dat ook bij grote spelers als Titeca, Pia Group, Cobofisk en SD Fiscal Services interesse bestaat. Voor hen hebben we de mogelijkheid gecreëerd een testaccount te nemen, zodat ze onze oplossing alvast kunnen verkennen.'

Thema leeft echt

Met de hulp van Quadrant Communications werkt Anlisa nu aan een grotere bekendheid, onder andere door aanwezig te zijn op events die gericht zijn op boekhouders. 'We hebben intussen ook een eerste saleskracht aangenomen, die me bijstaat met de administratie en het opvolgen van de klantencontacten. Het voordeel is in elk geval dat het thema prijszetting ondertussen echt wel leeft bij accountants. Anlisa is duidelijk op het juiste moment gekomen.'

De hamvraag: is Anlisa ook geschikt voor het buitenland? Inslegers denkt het wel. 'Ik heb het natuurlijk specifiek op de Belgische markt toegeschreven, omdat ik die nu eenmaal kende. We zouden de tool wel telkens moeten aanpassen aan de plaatselijke wetgeving. Maar in elk geval hebben we de app meteen tweetalig gelanceerd, want het is wel de bedoeling om ook in Brussel en Wallonië voet aan de grond te krijgen.'

Anlisa Maatschappelijke zetel: Brugge Aantal vennoten: 1 Financieel: Geen plannen op dit moment Website: Anlisa.app

'Ja maar, nu jullie gedigitaliseerd zijn, en ik zelf mijn duit in het zakje doe, kan jullie prijs toch omlaag?' Tim Inslegers hoorde het vaak genoeg bij zijn accountantskantoor nadat hij de digitale omslag had gemaakt. En dat terwijl die hele beweging de licentiekosten net de pan hadden doen uitrijzen.'In tien jaar tijd gingen we van vijfduizend naar negentigduizend euro per jaar', vertelt de founder. 'Maar dat zag de klant niet. En aangezien die nu al zijn foto's en pdf's van facturen, bestelbonnen en dergelijke moest doorsturen naar een e-mailadres of uploaden naar een platform, ging hij ervanuit dat wij het wel met wat minder ereloon konden doen. Onze marges stonden dus van twee kanten onder druk.'En dus? Meer digitalisering. Samen met het Gentse Quadrant Communications van Frank Van den Bossche ging Inslegers op zoek naar een manier om tot een juiste prijszetting te komen op basis van het verwachte volume werk. Het resultaat was Anlisa, genaamd naar Inslegers' dochter Anaïs en vrouwlief Lisa. De tool maakt op basis van tien vragen een nauwkeurige inschatting van het jaarvolume dat de accountants kunnen verwachten, en doet op basis daarvan vervolgens prijsvoorstellen.'We doen niet één, maar drie voorstellen', legt Inslegers uit. 'Een basispakket, een pro- of een vip-pakket. Die worden door de accountant op maat van de klant opgesteld. Daar zitten dan opties bij zoals een eigen dashboard om tijdens het jaar op te volgen of een tussentijdse bespreking. De klant kan desgewenst zelf opties toevoegen aan zijn pakket, waarna de tool automatisch de wettelijk verplichte opdrachtbrief opstelt. Vanzelfsprekend wordt na afloop van het jaar gekeken of het voorspelde volume klopte, en desnoods wordt een creditnota opgesteld, of een extra factuur uitgeschreven.' Twee jaar lang experimenteerde Burotim Accountants & Tax Advisors, het kantoor van Inslegers, met de oplossing, en in die tijd werd er voortdurend aan gesleuteld. 'Ondertussen zijn we aan versie zes, met een algoritme van 3.059 regels code en 150 variabelen, in staat om elke denkbare klant een juist prijsvoorstel te doen.'Na een gedeeld seminarie in september 2020 kregen ook Inslegers' collega's lucht van Anlisa. 'Meteen kwamen de vragen of zij ook met onze tool mochten werken', herinnert de oprichter zich. 'Daar heb ik toch even over getwijfeld, want je krijgt als starter niet zomaar leningen los. Ik heb er dus mijn eigen geld moeten insteken. Uiteindelijk heb ik de sprong toch gewaagd.'Dat vroeg wel om het omvormen van de oplossing tot een cloud based SaaS-platform, maar het leverde op. 'We zijn afgelopen september commercieel gelanceerd en hebben nu al drie betalende klanten. En hoewel ik de tool vooral bedoeld zag voor kleinere kantoren, merk ik dat ook bij grote spelers als Titeca, Pia Group, Cobofisk en SD Fiscal Services interesse bestaat. Voor hen hebben we de mogelijkheid gecreëerd een testaccount te nemen, zodat ze onze oplossing alvast kunnen verkennen.'Met de hulp van Quadrant Communications werkt Anlisa nu aan een grotere bekendheid, onder andere door aanwezig te zijn op events die gericht zijn op boekhouders. 'We hebben intussen ook een eerste saleskracht aangenomen, die me bijstaat met de administratie en het opvolgen van de klantencontacten. Het voordeel is in elk geval dat het thema prijszetting ondertussen echt wel leeft bij accountants. Anlisa is duidelijk op het juiste moment gekomen.'De hamvraag: is Anlisa ook geschikt voor het buitenland? Inslegers denkt het wel. 'Ik heb het natuurlijk specifiek op de Belgische markt toegeschreven, omdat ik die nu eenmaal kende. We zouden de tool wel telkens moeten aanpassen aan de plaatselijke wetgeving. Maar in elk geval hebben we de app meteen tweetalig gelanceerd, want het is wel de bedoeling om ook in Brussel en Wallonië voet aan de grond te krijgen.'