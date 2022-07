Als de hele wereld digitaliseert, dan de festivalwereld ook. Vandaag betaal je cashless, wordt je ticket online verkocht en digitaal gescand, en bestel je zelfs je drankje soms via je smartphone. De Brusselse start-up anyKrowd vervangt de jungle aan apps door één platform dat al die diensten bundelt. Dat bespaart een organisator veel kopzorgen.

Ze zijn met drie founders die uit de event-organisatie afkomstig zijn, samen goed voor meer dan zestig jaar ervaring ter zake. CEO Michael-David Passy (op de foto tweede van rechts) weet dus waar hij over spreekt als hij aan de opsomming begint: een app om je publiek via een QR-code drank te laten bestellen, een akkoord met Bankcontact voor de online en cashloze betalingen, een andere provider voor de ticketverkoop van tickets en het inchecken aan de inkom... 'En die moet je dan allemaal maar met elkaar zien te laten praten. Als organisator ben je vaak meer met het technisch aspect bezig, dan met waar je echt goed in bent: artiesten boeken, een fijn evenement op poten zetten', zegt Passy.

'Het is ook niet zo eenvoudig om dat technisch goed te doen', valt CTO Christophe Stemberger hem bij (rechts op de foto). Hij is de vierde man in het foundersteam met twintig jaar IT-ervaring. 'Alleen de echte groten, zoals Tomorrowland, zijn daar succesvol in. Met anyKrowd wilden wij de lat voor iedereen zo hoog leggen, door één enkel platform te creëren dat al die functies reeds geconnecteerd aanbiedt.'

Hameren op gebruiksgemak

Na twee jaar ontwikkeling op eigen kosten - de vier staken er samen een half miljoen euro in - kan de start-up zijn product valideren. Dat gebeurt met een handvol partners/ambassadeurs, waaronder Kunstencentrum VIERNULVIER (het voormalige Vooruit) en Grand Casino Namur. Hun feedback moet de ontwikkelaars helpen om hun product nog beter te maken. 'Het is heel belangrijk en waardevol dat we vanuit hun ervaring kunnen opbouwen', zegt Stemberger. 'De technologie moet in dienst van de mens staan, en niet omgekeerd: we hameren op gebruiksgemak.'

Met anyKrowd kun je als baruitbater, evenementorganisator of zaakvoerder van een club niet alleen tickets verkopen, maar ook de bestellingen en betalingen van klanten beheren. 'Eigenlijk willen we alles in de driehoek management-publiek-personeel samenvatten', klinkt het bij Passy. Dat levert een berg data op waar de start-up ook iets mee wil doen. 'Om te beginnen geeft het organisatoren waardevolle informatie over hun evenement', zegt Stemberger. 'Welk soort klant drinkt wat? Hoe laat begint het publiek te vertrekken? Welke artiesten trekken het meeste volk? Je krijgt het allemaal overzichtelijk gepresenteerd.'

'Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om uit de geanonimiseerde data algemene trends te trekken, bijvoorbeeld over de invloed van het weer op een evenement.'

Van big spender tot ladies night

Voor de festival- of clubbezoekers komt anyKrowd in de vorm van een app. Dat stelt de organisator in staat om ook via die weg met hen te connecteren in plaats van via sociale media. 'Je kunt bezoekers ook gesegmenteerd benaderen, door bijvoorbeeld big spenders vroeger tickets te laten kopen, of een ladies night uitsluitend bij vrouwelijke klanten te promoten. Een survey om te weten welke artiesten ze graag zouden zien, behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.'

Wat het businessmodel betreft is anyKrowd nog zoekende. 'We zijn met onze eerste partnerklanten nu een aantal varianten aan het testen', zegt Passy. 'Dat gaat van een bedrag per gebruiker naar een aanpak waar we bijvoorbeeld 99 cent nemen telkens iemand de wallet in zijn app oplaadt. We merken immers dat in de verschillende branches waar we onze app willen commercialiseren andere voorkeuren bestaan. Een club zal het liefst met een vaste kost werken, een festival staat eerder open voor die wallet-benadering. We kunnen perfect met meerdere businessmodellen werken, maar het is zaak te vinden welke goed is voor welk type evenement.'

Eindeloos schaalbaar

Eind deze zomer zal anyKrowd het reilen en zeilen van Rock Ternat helpen beheren. Dat project moet bewijzen dat de oplossing ook bruikbaar is op evenementen met een paar duizend bezoekers, al ziet Stemberger eigenlijk geen limieten. 'In principe is de tool eindeloos schaalbaar. Dus ja, natuurlijk is het onze droom om over een paar jaar ook events als Werchter en Tomorrowland tot onze klanten te rekenen. En als we bewezen hebben dat het werkt op een Belgisch festival willen we uiteraard ook naar het buitenland, want daar gaan de dingen niet anders. Onze ambitie is wel degelijk om binnen vijf à zeven jaar 51 procent van de markt in handen te hebben.'

Om dat te bereiken wil anyKrowd zijn team developers het komende jaar uitbreiden tot 25 medewerkers. Daarvoor legden investeerders Michael Verschueren, Tony Mary en Gio Canini 1,2 miljoen euro op tafel en hielpen ze het bedrijf ook aan een raad van bestuur met gevestigde namen als Dirk Boogmans (ex-GIMV), Mike-David Burkhard (EOM European Club Association), Jean-Louis Boogaerts (Partena) en Patrick Van Campenhout (BOIC). 'Onder hun begeleiding zijn we nu een Series A aan het voorbereiden waarmee we 5 miljoen euro willen ophalen', vertelt Passy. 'We staan in contact met een dertiental potentiële kandidaten, en hopen tegen het einde van dit jaar met één van hen te landen.'

anyKrowd Maatschappelijke zetel: Anderlecht Aantal vennoten: 4 Financieel: Series A tbv 5 miljoen euro tegen einde van dit jaar. Website: anyKrowd.com

