Door teksten via natural language processing automatisch te analyseren, wil de Leuvense start-up Avantopy bedrijven een hoop werk besparen. De technologie kan via maatwerk aan elke specifieke business case worden aangepast.

Dataverwerking is het paperassenwerk van de toekomst. Zelfs al doen we nu alles digitaal, het blijft relatief arbeidsintensief om alle relevante info uit een tekstbestand, e-mail of ander document te halen. Kan niet iemand anders dat doen? Of misschien iets? Nu artificiële intelligentie langzamerhand volwassen wordt, luidt het antwoord: jazeker! Met Avantopy proberen Dirk De Hertog en co-founder Andrea Pizarro Pedraza natural language processing in te zetten om teksten zoveel mogelijk automatisch te verwerken.

Automatisch doorspelen

'Daarbij focussen we op twee belangrijke taken', legt De Hertog uit. 'Allereerst voeren we tekstanalyse uit. We halen de informatie uit een tekst, en ontsluiten die via een interactief dashboard of in een rapport, zodat de gegevens bruikbaar en verwerkbaar zijn. We proberen ook de daaropvolgende processen te automatiseren. Ik denk dan aan e-mailrouting, waarbij een mail handmatig moet worden doorgestuurd naar een verantwoordelijke. Via onze technologie kunnen we achterhalen waar de boodschap inhoudelijk over gaat, en naar wie dat automatisch doorgespeeld mag worden.'

De Hertog beseft dat zijn bedrijf niet de eerste en enige speler is op dit terrein. De technologie staat immers ver genoeg voor commerciële exploitatie. 'Maar door onze academische achtergrond kunnen we wel een oplossing aanbieden die inzet op volledigheid', klinkt het. 'We gaan ons niet alleen toeleggen op het machine learning-deel, maar bieden bijstand van het prille begin. Dat gaat bijvoorbeeld van bij de creatie van de resources die het automatische leerproces moeten voeden tot aan de implementatie van de oplossing.'

'Consultants met eigen technologie'

Liever dan als SaaS bieden De Hertog en Pizarro Pedraza hun werk dan ook aan in een service-model. 'De technologie is redelijk consistent en gelijk van case tot case', luidt het. 'Maar de aanpassing aan de business case vraagt altijd wat maatwerk. We zien ons dan ook eerder als consultants die hun eigen technologie meebrengen.'

Begonnen in oktober 2019 had Avantopy niet de ideale start. 'Net toen we klaar waren om er goed tegenaan te gaan, kregen we de coronacrisis op ons bord', zucht De Hertog. 'Toch zijn we er de voorbije maanden in geslaagd enkele kleineren projecten te realiseren. We hebben bijvoorbeeld de online-reviews van een gegidste tour verwerkt en geclassificeerd. Zo konden we perfect analyseren hoe elk onderdeel, van het voedsel tot de prijs, beoordeeld werd.'

De ondernemer merkt meteen op dat dit soort projecten niet representatief zijn voor de ambitie van de start-up. 'Eigenlijk mikken we op grotere AI-projecten, en ook grotere namen als klant. Om daarin te evolueren rekenen we vooral op mond-tot-mondreclame. Dat zou moeten volstaan om verder te groeien naar enkele belangrijkere opdrachten, want als beginnend bedrijf hebben we niet meteen honderd klanten nodig. Laat ons maar verder bootstrappen zoals we al even bezig zijn.'

Avantopy Maatschappelijke zetel: Leuven Aantal vennoten: 2 Niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Avantopy.com

