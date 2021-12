Terwijl alle producten en productieprocessen complexer en complexer werden, bleef de maakindustrie technologisch stilstaan: operator aan de band of werkstation, en klaar. Met een digitaal pakket dat operators ondersteunt, wil de Gentse start-up Azumuta de efficiëntie en de kwaliteit van het werk nu verhogen.

Het is niet meer zoals in de tijd van Ford: één model dat van de band rolt, een heldere en overzichtelijke taak voor de arbeider. Vandaag is massaproductie uit, en overheerst de mass customization: productie in kleine reeksen waartussen veel variatie is. Ook de operatoren moeten dus mee met hun tijd, en meerdere en complexere taken onder de knie krijgen. De nood aan ondersteuning groeit daarbij vanzelfsprekend, en daar komt Azumuta met zijn digitaal product op de proppen.

Minder eenrichtingsverkeer

'Ons platform voor operator-ondersteuning bestaat uit verschillende modules', steekt CEO Batist Leman van wal. 'Om te beginnen is er natuurlijk ruimte om werkinstructies door te geven, en dat op een duidelijke, visuele manier. Ook worden heel wat data digitaal geregistreerd in verband met netheid, preventief onderhoud, en ga zo maar door. Ten derde is competentiebeheer belangrijk: weten wie welke kennis heeft en zorgen dat die wordt overgedragen als iemand het bedrijf verlaat.'

Kwaliteitscontrole is een ander punt waar Azumuta aandacht voor heeft. 'In tegenstelling tot bij de gangbare manier van werken, wordt met ons platform niet steekproefsgewijs gekeken of de productie goed is. In plaats daarvan wordt elk product apart onder de loep genomen. En ten slotte is er ook de mogelijkheid voor de operator om feedback te geven, zodat ook dat minder top-down eenrichtingsverkeer wordt.'

Azumuta wordt in de markt gezet als een SaaS-platform met twee interfaces: een backend voor de bedrijven, en een multiplatform-app voor de operatoren, zodat die aan de werkpost op hun iPad, smartphone of ander device kunnen werken. 'Zo kan veel papierwerk worden vermeden, kunnen operatoren minstens tien procent efficiënter werken en verkleint de kans op fouten. De return-on-investment is dus erg groot.'

Internationaal groeien

Heel wat klanten vonden sinds de lancering in 2016 de weg naar de oplossing van Azumuta, en als schaalbare oplossing komen die van overal. Nu al heeft de start-up niet alleen klanten in België, maar ook in Nederland, Italië, Spanje en zelfs Oekraïne. 'Verdere internationale groei is zeker de bedoeling', klinkt het bij Leman. 'De strategie daarbij is om vanuit ons land te vertrekken en de klanten hier te volgen naar hun buitenlandse vestigingen of dochters. Daarnaast werken we ook aan een partnernetwerk dat onze tool mee aan de man kan brengen. Zo hebben we in Nederland al een overeenkomst met consultants die lean-processen in de maakindustrie begeleiden.'

Tot nu toe wisten Leman en co-founder Dirk Vermunicht te bootstrappen, met die tweede in de rol van angel investor. 'Op een termijn van zestien maanden willen we nu wel versnellen', klinkt het. 'Daarvoor gaan we eind volgend jaar op zoek naar vijf miljoen euro, waarvoor we gesprekken met VC's willen aangaan. We hebben ondertussen immers al twee jaar zero churn, dus we zijn klaar voor de volgende stap.'

Azumuta Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 2 Financieel: Tegen eind 2022 vijf miljoen euro gezocht. Website: Azumuta.com

