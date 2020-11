Wie genetische data wil analyseren, moet voorbereid zijn op tijdrovend en moeizaam werk. En precies daaraan kan de Limburgse start-up BioStrand eindelijk iets verhelpen. 'We hebben de fundamentele methodologie omgegooid', klinkt het trots.

'Eigenlijk werkt analyse van genetisch onderzoek nog altijd met technologie uit de jaren tachtig', vat CEO en co-founder Ingrid Brands de problematiek samen. 'Als je dus een berg gegevens - DNA-sequenties die bestaan uit ellenlange reeksen letters - wil verwerken, treedt er al snel een vertraging op. De oude technologie is simpelweg niet geschikt om met grote hoeveelheden data te werken, het schalen is een echt probleem.'

Natuurlijk zijn er in de afgelopen dertig jaar wat aanpassingen gedaan om grote genetische datasets te kunnen verwerken, maar daarmee zijn nog lang niet alle problemen opgelost. 'Zo hebben heuristics een behoorlijk grote foutenmarge en ligt de verwerkingssnelheid nog altijd te laag om te schalen', klinkt het. En daar komt CTO Dirk Van Hyfte, BioStrands eigen wizzkid, kijken. Vanuit een medische achtergrond rolde hij jaren geleden de AI-wereld in, en ontwikkelde hij de taaltechnologie van i.Know, dat Van Hyfte in 2010 verkocht aan het Amerikaanse InterSystems. 'Eigenlijk stelt genetica dezelfde problemen als taalverwerking', zegt hij. 'Het gaat in beide gevallen om grote ongestructureerde datasets die je moet proberen te structureren. En laat dat nu toevallig iets zijn dat me heel erg interesseert.'

Woordjes herkennen

Van Hyfte bedacht de revolutionaire oplossing van BioStrand. 'We hebben het algoritme waarmee DNA-strengen worden geanalyseerd helemaal anders benaderd. We zijn in de strengen naar sequenties gaan zoeken die als ankerpunten kunnen fungeren en hebben die hyfts genoemd. Zie ze als 'woordjes' die we in die eindeloze reeks letters kunnen herkennen, waardoor het veel gemakkelijker wordt om snel strengen te vergelijken, of naar verschillen te zoeken.'

Als SaaS-platform is het ook heel gemakkelijk voor onderzoekers om op de technologie van BioStrand in te tekenen. Een eerste tool, Retrieve & Relate, is in oktober gelanceerd, later moeten nog meer toepassingen volgen. 'We denken bijvoorbeeld aan een tool die gericht is op variatie-analyse', zegt Brands. 'Grote bedrijven bieden we overigens eerder custom build-oplossingen aan.'

De toepassingen zijn volgens haar verrassend ruim: 'Eigenlijk helpt onze oplossing iedereen die onderzoek en ontwikkeling rond genetica doet. Dat omdat bijvoorbeeld universiteiten, maar evengoed bedrijven die vaccins of geneesmiddelen ontwikkelen, tot zelfs cosmeticafabrikanten en foodproducenten'. De bedoeling is om nu zwaar in te zetten op de verkoop van de tool. Daarvoor rekent BioStrand niet alleen op dedicated sales, maar ook op de kracht van socialemedia. 'We merken nu al dat LinkedIn ons heel wat tractie bezorgt', zegt Brands.

Na een self-funded start gaat het nu hard voor BioStrand. In mei haalde het bedrijf een seed-ronde op van twee miljoen euro, een maand later kwam daar nog eens 250.000 euro aan onderzoeksbeurzen bij van Vlaio. Het zijn ook niet van de minste namen waarop de Limburgers kunnen rekenen, want voor die grote investering tekenden de oprichters van agrochemie-reus Globachem, Koen Quaghebeur en Els Paesmans, met hun familieholding K&E. Tegelijk stappen ook Stijn Bijnens (Cegeka) en Dirk Witters (ex-KBC) in de raad van bestuur. 'Daarmee moeten we klaar zijn voor de komende expansie en kunnen we ook verder gaan met de ontwikkeling van een artificial intelligence discovery platform', klinkt het bij Brands en Van Hyfte.

BioStrand Maatschappelijke zetel: Hamont-Achel Aantal vennoten: 4 Niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: BioStrand.be

