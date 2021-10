Dat we iets moeten doen aan de verharding van onze steden is na afgelopen zomer wel duidelijk. De Leuvense start-up BitaGreen wil gemeentebesturen helpen met hun waterhuishouding, zodat ze dankzij groene infrastructuur tegen de volgende waterbom bestand zijn.

'Absoluut', klinkt het bij BitaGreen-founder Nahad Rezazadeh Helmi als we hem vragen of zijn bedrijf de waterramp van deze zomer had kunnen helpen voorkomen. 'Stel je immers voor dat veel van de harde oppervlakten in de getroffen gemeenten zouden zijn opengebroken, om plaats te maken voor groene infrastructuur. Dat zou bij die hevige regenval als een spons gewerkt hebben: het water verdwijnt in de grond verdwijnt, waarna het slechts langzaam weer wordt vrijgegeven.'

Duurzame ontwikkelingsplannen opstellen

Want daar is het BitaGreen net om te doen: het overstromingsgevaar in stedelijk gebied verlagen door met groene ingrepen ook nog eens een gezondere en rijkere omgeving te creëren. Hoe ze dat doen? 'Met data en data-analyse', aldus Helmi. 'Met behulp van een SaaS-tool kunnen we de impact meten van groene infrastructuur als stedelijke bossen, wadi's, en andere waterdoorlatende gebieden op de stedelijke waterhuishouding. Daarnaast analyseren we de bijkomende waarde voor de publieke en de private sector in de stad.'

Op die manier wil de start-up bestuurders helpen bij het opstellen van duurzame ontwikkelingsplannen. 'En als we het maatschappelijk bewustzijn rond de waterdoorlaatbaarheid van de bodem ook kunnen vergroten, dan graag.'

De online-applicatie van BitaGreen combineert vier verschillende softwarepakketten. Ze modelleren de waterafvoer in een stedelijk gebied, monitoren de waterkwaliteit en kunnen op de juiste plekken groene infrastructuur plannen. De software kijkt ook naar wat een en ander allemaal betekent voor de water- en CO2-opname, het overstromingsrisico, eventuele geluidsoverlast én de gevolgen voor de biodiversiteit.

'Daarbovenop doen we ook consultancywerk bij gemeentebesturen, waterbedrijven en bij consultancyfirma's die al voor die gemeenten werken en onze tools willen gebruiken', vervolgt Helmi. 'We zitten weliswaar nog in de ontwikkelingsfase van ons product, maar langzamerhand is het einde daarvan in zicht. We werken nu een 'minimum viable' product af dat gebruikt kan worden door gemeenten om hun noden te bekijken. Waarna ze ons kunnen vragen een volledig project rond waterhuishouding uit te werken.'

Mooie visvijver

Tijd om te zoeken naar klanten dus. Daarbij kijkt BitaGreen op dit moment vooral naar die gemeenten. 'Daarvan zijn er ongeveer 580 in België, dus dat is al een mooie visvijver', klinkt het. 'Gent en Antwerpen hebben bijvoorbeeld hele grote plannen rond duurzame ontwikkeling, we proberen hen nu al te contacteren om daaraan bij te dragen. Verder rekenen we op mond-tot-mondreclame en onze contacten in de academische wereld om de markt te verkennen. Het komende jaar zouden we graag een viertal projecten op consultancybasis aanpakken, en het geld daarvan gebruiken voor de verdere ontwikkeling van onze tool.'

Want geld is nodig. Na een aanvankelijke start met FFF-kapitaal en een VLAIO-subsidie van 240.000 euro, zoekt BitaGreen nu zo'n 400.000 euro bijkomend kapitaal. 'We kijken daarbij vooral naar business angels die in een sector zitten waar onze technologie interessant kan zijn', aldus Helmi.

BitaGreen Maatschappelijke zetel: Leuven Aantal vennoten: 2 Financieel: op zoek naar 400.000 euro Website: BitaGreen.io

