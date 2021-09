Er waait een digitaliseringsgolf door het boekhoudlandschap, en dat heeft zo zijn gevolgen. Want wie niet meer nodig is voor het inboeken van facturen of verwerken van een aangifte, moet al gauw een andere bezigheid zoeken. Bizzcontrol geeft accountants een beter inzicht in de cijfers, waardoor ze hun adviesfunctie kunnen versterken.

'Machine learning, AI, ze hebben de wereld van de accountants flink veranderd', stelt Nicholas De Nil, co-founder van de Oost-Vlaamse startup Bizzcontrol. 'Veel taken die boekhouders vroeger uitvoerden, zijn daardoor geautomatiseerd. Dat levert een flinke efficiëntiewinst op, maar zorgt er ook voor dat boekhouders zich steeds vaker afvragen hoe ze hun taak in de toekomst moeten invullen. En dan kom je uit bij wat niet te automatiseren valt: advies geven, inzicht bieden.'

Vertaalslag

Kortom: de vertaalslag maken van boekhouderstaal naar ondernemerstaal. Want hoe enthousiaster een accountant kan praten over 'credit' en 'debet', hoe minder de klant er soms van begrijpt. Met een webplatform dat de cijfers omzet in handige inzichten wil Bizzcontrol daarbij helpen. Eenmaal je hen de wereld weet uit te leggen in termen van cashflow, omzet, kost en marge-evolutie, merk je dat ondernemers plots wél geïnteresseerd kunnen zijn in al die getallen.'

Concreet maakt Bizzcontrol connectie met zowat alle gangbare boekhoudpakketten, waarna het met die data aan de slag gaat. 'Omdat we weten dat een boekhouder geen IT'er is - laat staan dat hij de tijd heeft om zijn eigen rapporten te bouwen - zetten we meteen dertig modules klaar die bijvoorbeeld de brug maken tussen de cashflow en de rendabiliteit van een onderneming. Met onze achterliggende business intelligence-technologie kunnen we van Bizzcontrol zo een interactieve adviestool maken, waarbij je bijvoorbeeld kunt doorklikken tot je precies weet welke factuur of welke leverancier een bepaalde impact op je zakencijfer heeft.'

In het najaar van 2020 bracht Bizzcontrol zijn SaaS-platform als MVP op de markt, in maart 2021 volgde de commerciële lancering. 'De interesse in de markt is voelbaar', zegt De Nil, 'maar het vraagt bij de boekhoudkantoren zelf nog wat zoekwerk hoe ze de tool kunnen inschakelen in hun werking, en hoe ze hun verdienmodel erop kunnen inrichten. Toch vonden we al 25 kantoren die Bizzcontrol hebben omarmd, om hun klanten beter te adviseren.'

Net omdat het nog wat missioneringswerk vraagt, zet Bizzcontrol hard in op dat overtuigen. 'Bij wie interesse heeft gaan we zelf de tool implementeren, en een halve dag opleiding geven', klinkt het. 'Als zo'n potentiële klant dan na enkele maanden niet overtuigd is, dan is dat maar zo. Maar tot nu toe is nog niemand eruit gestapt. Uiteindelijk is het ook vaak de reactie van hun eindklanten die het verschil maakt: die zijn vaak zeer blij dat ze hun cijfers eindelijk begrijpen.'

Probleemloos schaalbaar

Op korte termijn is het de bedoeling om dé referentie te worden als adviestool voor boekhouders, zegt de co-founder. 'Later willen we er ook mee naar het buitenland. Aangezien we werken met de pure data zijn we niet gebonden aan de specifieke boekhoudpraktijken van een land, en als SaaS-tool zijn we probleemloos schaalbaar. Elk land heeft boekhouders, met klanten die advies nodig hebben, dus de markt is er.'

De Nil bouwde Bizzcontrol uit onder de vleugels van Start It @KBC en wist kort voor de zomer ook een eerste kapitaalronde af te sluiten. Met een combinatie van achtergestelde leningen bij PMV en Belfius Insurance en het kapitaal van investeerders Hans Kluwer (PwC, Intersentia), Donaat De Vos (McKinsey, Multi-Fish), Werner Van Hooghten (AC|S, Thomas Moore) en Jean-Luc Deleersnyder (Intersentia, Vlerick) haalde het bedrijf zo 1 miljoen euro smart capital op. Daarmee hoopt Bizzcontrol het uit te zingen tot minstens eind 2022. 'Pas als we echt van plan zijn om naar het buitenland te gaan, en ook daar teams op te zetten, denken we aan verdere financiering', besluit De Nil.

Bizzcontrol Maatschappelijke zetel: Sint-Niklaas Aantal vennoten: 3 Financieel: Geen plannen. Website: Bizzcontrol.com

