Voor wie worstelt met donkere gedachten, of het gewoon moeilijk heeft, is het niet altijd makkelijk om de juiste hulp te vinden. De stap naar een psycholoog is een grote om te zetten. Met een digitaal platform wil de BloomUp die drempel verlagen.

Het was mede de coronacrisis die de bal aan het rollen bracht. 'We zagen hoe erg veel mensen het moeilijk kregen', vertelt co-founder Ellen Batens van de Antwerpse start-up, 'en hoe hoogdrempelig de gezondheidszorg toch bleef. Dat verklaart waarom twee op de drie mensen met een hulpvraag uiteindelijk toch niet naar een therapeut stappen.'

Nu we het zoomen en teamsen het laatste jaar toch gewend zijn geraakt, zag Batens de oplossing in een technologische en digitale oplossing: het online platform BloomUp, dat als een ijsbreker hulpzoeker en -verlener met elkaar matcht. 'Aan de hand van enkele vragen, met betrekking tot de leeftijd en het geslacht van de beoogde therapeut, en de onderwerpen waarover je wil praten, gaan wij in ons bestand van aangesloten erkende klinische psychologen op zoek naar de juiste persoon. We stellen er drie voor: je kiest zelf degene die je het meest geschikt lijkt.'

Basisalgoritme

Is de therapeut op dat moment online, dan kan je meteen doorklikken en een eerste videogesprek voeren. In het andere geval plan je met haar of hem een afspraak in. 'Dat eerste online consult is bedoeld als kennismaking en is volledig gratis', zegt Batens. 'Daarna kun je verdere raadplegingen voeren via ons beveiligd platform aan het gebruikelijke tarief van 55 à 60 euro per sessie.'

Voor het basisalgoritme achter het matchingproces heeft BloomUp een psycholoog aangetrokken, met de bedoeling de matching op termijn verder te verfijnen. 'Op basis van de data die we verzamelen, willen we onderzoeken met welke parameters ons systeem moet worden uitgebreid, en welke variabelen invloed hebben op de keuze van de cliënt. We streven naar een zo goed mogelijke match, zodat mensen echt worden geholpen. Van zo'n eerste gesprek hangt immers veel af. Als dat tegenvalt, houden mensen psychologische hulpverlening vaak meteen voor bekeken in plaats van te zoeken naar een andere therapeut.'

Op dit moment telt de database van BloomUp zo'n tachtig therapeuten, 'netjes verspreid over de Vlaamse provincies'. Die vond de start-up via connecties met de sectororganisatie en door experten als influencers in te zetten. 'Telkens we in de pers komen, merken we dat er nieuwe aanmeldingen volgen', zegt Batens. 'We hopen dus snel meer psychologen te kunnen toevoegen. Zij geven ons voor het gebruik van het platform een klein deel van hun vergoeding.'

BloomUp wil zijn tool evenwel ook op andere manieren te gelde maken. 'We hebben ook een B2B-benadering in ons businessmodel, waarbij we in ruil voor een abonnementskost het gebruik van ons platform aanbieden aan bedrijven. Zij kunnen dat dan aan hun werknemers voorstellen bij wijze van personeelsvoordeel. Zo kan het hr-management worden ontlast, en krijgt het bedrijf ook inzage in het algemene welzijn van hun personeel. Vanzelfsprekend werken we daarbij met geanonimiseerde en geaggregeerde data, zodat de privacy volledig gegarandeerd is. We zijn deze benadering op dit moment als pilootproject aan het testen bij twee bedrijven.'

Binnenkort ook Frans- en Engelstalig

Hoewel BloomUp in eerste instantie op Vlaams grondgebied mikt, lanceert het binnenkort niettemin ook een Frans- en Engelstalige versie van het platform. 'Dat is op vraag van bedrijven, die vaak medewerkers hebben die het Nederlands niet machtig zijn', legt Batens uit. 'Maar op termijn denken we zeker na over internationalisering van ons platform, en willen we ook de landsgrenzen over.'

Om zijn lancering te financieren haalde BloomUp onder de vleugels van Start It @KBC eind 2020 een eerste 150.000 euro op bij istart van imec en bij enkele business angels uit de therapeutische sector. Eind juli volgde een tweede kapitaalronde ten belope van een half miljoen euro, waarbij onder meer het BlueHealth Innovation Fund instapte en de business angels hun inbreng verhoogden. Ook de Christelijke Mutaliteit komt mee aan boord, en wil de oplossing van de start-up de komende tijd meer bekendheid geven onder de leden.

BloomUp Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 2 Financieel: geen plannen Website: Bloomup.org

