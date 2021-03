Je kan wel kiezen voor groene energie, maar hoé groen is dat spel met certificaten en uitstootrechten nu echt? Bolt Energie wil het anders doen door groene energie transparant te maken en het een gezicht te geven. Met behulp van een platform connecteert de Brusselse start-up opwekkers en afnemers rechtstreeks met elkaar.

Groene stroom, je kan het ondertussen bij elke leverancier kiezen, maar vaak is het niet meer dan greenwashing: dat betekent dat de aanbieder gewone stroom groen maakt door ter compensatie groene stroomcertificaten uit een buitenland met meer windmolens te kopen. Telt dat? Niet helemaal, eigenlijk, en het proces is bovendien nogal ondoorzichtig.

Van tennisclubs tot steden

Met Bolt Energie pakken oprichters Pieterjan Verhaeghen en Rens Van Haute het anders aan, want transparantie is het codewoord. 'Wat we doen is mensen, bedrijven of organisaties die groene stroom opwekken, koppelen aan afnemers', legt Verhaeghen uit. 'Dat gebeurt op een webplatform waarop de opwekkers een inschatting ingeven van hun jaarproductie, waarna afnemers rechtstreeks op die specifieke aanbieder intekenen.'

De concurrentie ziet ook wel dat dit soort initiatieven de toekomst zijn

Die opwekkers, dat kan iedereen zijn. Een tennisclub met een paar zonnepanelen op het dak is net zo welkom als steden met tientallen gebouwen met zonnepanelen. 'We zouden het liefst in elke gemeente een tiental opwekkers beschikbaar stellen die een lokale achtergrond hebben. We willen die opwekkers ook een gezicht geven: met tekst, beeld en andere content op ons platform, zorgen we ervoor dat de klant hen echt leert kennen.'

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

Hoe dat financieel uitdraait? Niet zo gek anders dan bij andere leveranciers, beweert Verhaeghen. 'De energiekost ligt lager, want wij nemen geen marge op die kilowatts die je afneemt', klinkt het. 'Daartegenover staat echter wel een platformkost die je maandelijks betaalt, en uiteraard moeten wij ook de distributietarieven door factureren.'

Verhaeghen lanceerde Bolt Energie in september 2019 met de controversiële Sjoemelstroomcampagne. Die legde het bedrijf geen windeieren, want ondertussen hebben via het platform al 120 opwekkers en 13.000 afnemers elkaar gevonden. 'Dat moeten er echter meer worden, want schaal is belangrijk op de energiemarkt. Om verder te groeien, blijven we inzetten op digitale aanwezigheid en proberen we zoveel mogelijk content te genereren die ons in de aandacht brengt. Zo is er een project met Studio Brussel, dat hun Camping Belgica vanop locatie uitzond met behulp van ter plekke opgewekte stroom.'

Kwalitatieve langetermijnrelaties

Als er honderdduizend afnemers worden gevonden, heeft Bolt naar eigen zeggen een gezond niveau bereikt. 'Dat zal nog een paar jaar doorduwen vragen', beseft de oprichter. 'We hoeven ook niet de grootste te worden, overigens. Het is vooral belangrijk dat we kwalitatieve langetermijnrelaties creëren tussen opwekkers en afnemers. Daarvoor kijken we ook uit naar het moment dat je in dit land échte energiegemeenschappen zal mogen opzetten, tussen bijvoorbeeld een school of ziekenhuis als opwekker en de omliggende woningen.'

Bolt mag dan een nieuwe speler op de markt zijn, en zelfs een concurrent, het weerhield Luminus er niet van om voor 900.000 euro mee in het bedrijf te stappen. 'Ze zien ook wel dat dit soort initiatieven de toekomst zijn', glimlacht Verhaeghen.

Bolt Energie Maatschappelijke zetel: Brussel Aantal vennoten: 3 Financieel: Geen bijkomende investering voorzien Website: Boltenergie.be

Groene stroom, je kan het ondertussen bij elke leverancier kiezen, maar vaak is het niet meer dan greenwashing: dat betekent dat de aanbieder gewone stroom groen maakt door ter compensatie groene stroomcertificaten uit een buitenland met meer windmolens te kopen. Telt dat? Niet helemaal, eigenlijk, en het proces is bovendien nogal ondoorzichtig.Met Bolt Energie pakken oprichters Pieterjan Verhaeghen en Rens Van Haute het anders aan, want transparantie is het codewoord. 'Wat we doen is mensen, bedrijven of organisaties die groene stroom opwekken, koppelen aan afnemers', legt Verhaeghen uit. 'Dat gebeurt op een webplatform waarop de opwekkers een inschatting ingeven van hun jaarproductie, waarna afnemers rechtstreeks op die specifieke aanbieder intekenen.'Die opwekkers, dat kan iedereen zijn. Een tennisclub met een paar zonnepanelen op het dak is net zo welkom als steden met tientallen gebouwen met zonnepanelen. 'We zouden het liefst in elke gemeente een tiental opwekkers beschikbaar stellen die een lokale achtergrond hebben. We willen die opwekkers ook een gezicht geven: met tekst, beeld en andere content op ons platform, zorgen we ervoor dat de klant hen echt leert kennen.'Hoe dat financieel uitdraait? Niet zo gek anders dan bij andere leveranciers, beweert Verhaeghen. 'De energiekost ligt lager, want wij nemen geen marge op die kilowatts die je afneemt', klinkt het. 'Daartegenover staat echter wel een platformkost die je maandelijks betaalt, en uiteraard moeten wij ook de distributietarieven door factureren.'Verhaeghen lanceerde Bolt Energie in september 2019 met de controversiële Sjoemelstroomcampagne. Die legde het bedrijf geen windeieren, want ondertussen hebben via het platform al 120 opwekkers en 13.000 afnemers elkaar gevonden. 'Dat moeten er echter meer worden, want schaal is belangrijk op de energiemarkt. Om verder te groeien, blijven we inzetten op digitale aanwezigheid en proberen we zoveel mogelijk content te genereren die ons in de aandacht brengt. Zo is er een project met Studio Brussel, dat hun Camping Belgica vanop locatie uitzond met behulp van ter plekke opgewekte stroom.'Als er honderdduizend afnemers worden gevonden, heeft Bolt naar eigen zeggen een gezond niveau bereikt. 'Dat zal nog een paar jaar doorduwen vragen', beseft de oprichter. 'We hoeven ook niet de grootste te worden, overigens. Het is vooral belangrijk dat we kwalitatieve langetermijnrelaties creëren tussen opwekkers en afnemers. Daarvoor kijken we ook uit naar het moment dat je in dit land échte energiegemeenschappen zal mogen opzetten, tussen bijvoorbeeld een school of ziekenhuis als opwekker en de omliggende woningen.'Bolt mag dan een nieuwe speler op de markt zijn, en zelfs een concurrent, het weerhield Luminus er niet van om voor 900.000 euro mee in het bedrijf te stappen. 'Ze zien ook wel dat dit soort initiatieven de toekomst zijn', glimlacht Verhaeghen.