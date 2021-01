Niet alle kinderen herkennen zich in de boeken die voor hen op de markt zijn. Te dik, te ros, te wit, te... meisje, er is altijd wel iets. De Antwerpse start-up BubblyDoo past er een mouw aan door kinderboeken helemaal op het lijf van één kind te schrijven. Zo is herkenbaarheid meteen troef.

'Eigenlijk willen we gewoon kinderen gelukkig maken', zegt BubblyDoo-stichter Toine Habets. Hoe hij op het idee kwam van gepersonaliseerde kinderboeken? 'In mijn studententijd was ik de vaste babysit van een stel jongens, en een van hen herkende zich nooit in de verhaaltjes die ik hem voorlas. Dus ben ik zelf op zoek gegaan naar boeken over een blauwe ridder, want dat was zijn lievelingskleur én het soort verhaal dat hij leuk vond.'

Kale reis

Habets kwam van een kale reis terug, en deed dan maar wat iedere creatieveling doet: achter je bureau kruipen, en zelf een verhaal schrijven. Tijdens dat proces kreeg hij een gouden inval. Want jawel, met wat moeite kun je dit soort verhaal aan iéder kind aanpassen.' De 22-jarige ondernemer schraapte zijn spaargeld bij elkaar - 'meer dan tweeduizend euro zal het niet geweest zijn' - en verzamelde een team van founders rond zich dat het product zelf kon ontwikkelen.

Bij het bestellen van het boek kan je het hoofdpersonage er helemaal als je kind laten uitzien

'Zo zijn we begonnen, met één verhaaltje dat je op maat van het kind kon aanpassen.' En met op maat bedoelt Habets ook op maat: 'Huidskleur, haarkleur en -stijl, ogen, de lievelingskleur voor de achtergronden, ... Bij het bestellen van het boek kan je het hoofdpersonage er helemaal als je kind laten uitzien. Er zijn zoveel mogelijke combinaties van kenmerken, dat je wel vijftigduizend verschillende figuurtjes kan ontwerpen', klinkt het bij Habets.

Achter de verbluffend gebruiksvriendelijke website gaat dan ook een hoop software schuil. 'Elk kenmerk van de personages is zo ontworpen dat we het apart kunnen aanpassen aan de eisen van de klant', vertelt de founder. 'Een in eigen huis ontwikkelde Photoshop plug-in helpt onze tekenaars daarbij.'

Ondertussen ging het van één verhaaltje naar verschillende scenario's die kunnen worden aangepast. 'Ik schrijf dan ook niet langer zelf; voor tekst en beeld werken we samen met verschillende freelancers. Ook de personalisatiemogelijkheden zijn in sommige verhalen nog uitgebreid. Zo kun je ook het vriendje van je kind een rol toebedelen, of het verhaal situeren in je eigen stad of land.'

Duits, Engels en Frans

Slaat het concept aan? Dat lijkt wel zo. Sinds de lancering in oktober 2019 werden al zo'n tienduizend gepersonaliseerde boekjes afgedrukt. 'Dat zijn allemaal klanten die zelf de weg naar onze website vonden', zegt Habets. 'Nu willen we ook partnerschappen aangaan, zodat grote boekenwinkelketens ons aanbod bijvoorbeeld ook via hun sites kunnen ontsluiten. We zijn ondertussen overigens ook actief in Nederland, en voorzichtig in Duitsland. Het is onze ambitie om snel ook naar het Engels en het Frans uit te breiden.'

En daar stopt het niet, want het motto van BubblyDoo is 'meer, meer, meer'. De start-up wil in de nabije toekomst nog meer verschillende verhalen met meer personalisatie-opties gaan aanbieden, maar tegelijk ook uitbreiden naar kinderspellen en speelgoed dat gepersonaliseerd kan worden.

Dat kan natuurlijk al lang niet meer met dat beetje spaargeld van Toine Habets, en dus stapten afgelopen najaar drie business angels in. Dat de start-up ondertussen onderdak vond bij accelerator Birdhouse resulteerde ook in een extra financiering van Belfius. 'Alles samen beschikken we nu over 220.000 euro waarmee we verder willen schalen in producten en verkoopgebied. Het is voorlopig nog niet het doel om winstgevend te zijn, eerst willen we een gevestigde waarde worden. Ook dit jaar hopen we dus weer extra financiering binnen te halen.'

BubblyDoo Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 4 Op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Bubblydoo.be

