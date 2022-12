Nu het hard gaat met de klimaatverandering, is het voor bedrijven zaak om hun uitstoot langzaam maar zeker te beperken. En dan is meten natuurlijk weten. De Mechelse start-up Carbon+Alt+Delete helpt ondernemingen om hun ecologische voetafdruk helder in kaart te brengen.

Wie zijn uitstoot wil beperken, moet eerst en vooral weten hoe hoog die ligt. En dus zijn veel bedrijven momenteel bezig met die gegevens in kaart te brengen: wat is het precieze energieverbruik, hoeveel CO2-uitstoot vindt er plaats, waar staan de toeleveranciers voor qua duurzaamheid, et cetera. Het zijn vragen die zich niet altijd even gemakkelijk laten kwantificeren, maar diverse start-ups reiken een helpende hand. Nieuwste telg aan die boom: Carbon+Alt+Delete uit Mechelen, dat gespecialiseerde sustainability consultants een handige SaaS-tool wil bieden om mee naar hun klanten te stappen.

'Concreet hebben we een platform ontwikkeld waarmee gebruikers, om te beginnen, alle data kunnen binnenhalen', zegt CEO Kenneth Van den Bergh. 'Dan gaat het niet alleen om je energiefactuur, maar ook wat je zakenreizen aan milieukosten meebrengen, of waar je wagenpark voor staat. Werk je met plastic of andere belastende grondstoffen? Ook dat brengen we in rekening, en in een tweede stap rekenen we dat om naar de hoeveelheid CO2 die je bedrijf uitstoot. Dat gieten we vervolgens in rapporten volgens de Scope-testvereisten, zodat je rapportering in overeenstemming is.'

In een laatste optionele fase doet Carbon+Alt+Delete zelfs suggesties hoe je je uitstoot kan beperken. 'Dan gaat het bijvoorbeeld om de elektrificatie van je wagenpark en wat dat voor impact heeft. Hier is er bij voorkeur sprake van menselijke tussenkomst door de consultant die onze tool gebruikt. Vaak zal hij immers moeten kijken en schuiven met implementatiemomenten, en bijvoorbeeld eerst het wagenpark van sales aanpakken, en pas later de rest van het bedrijf.'

Groeiende markt

Zoals gezegd is Carbon+Alt+Delete niet de enige start-up die zich op de markt van sustainability reporting gooit. Maar door als doelpubliek niet de sustainability manager maar de sustainability consultants te kiezen, wil Van den Bergh het verschil maken. 'Onze tool is niet gemaakt om dumb-proof te zijn, maar is net gericht op de specialisten die in de diepte willen duiken. We laten hen dan ook meer parameters bijsturen dan andere oplossingen toestaan, en geven hen tegelijkertijd meer flexibiliteit.'

En die sustainability-markt is groeiend. 'We hebben onze tool gelanceerd in de zomer van 2021, en nu hebben we al een twintigtal klanten, verdeeld over zes Europese landen, die samen zo'n honderd eindklanten bedienen. We hebben dus ook meteen de kaart van de internationalisering getrokken en alvast een eerste investeringsronde gehouden waarbij een aantal business angels, waaronder Tim Vandecasteele (Silverfin, nvdr), samen zo'n 600.000 euro bij elkaar brachten. Daarmee willen we nu ons product- en salesteam versterken zodat we het go-to-market-proces kunnen versnellen.'

VS en Canada

Want de ambities hebben niet bepaald beperkingen. 'Vooral in Europa is de sustainability markt snel aan het groeien, dus daar willen we nu goed voet aan de grond krijgen', zegt Van den Bergh. Momenteel zijn er zo'n twintig gespecialiseerde consultancybedrijven actief in de sector, en het voordeel is dat wij al die mensen kennen. Het zal nu zaak zijn hen met direct sales te bewerken, zodat ze met ons in zee willen gaan.'

En daarna de VS en Canada? 'Ook daar zijn de geesten richting duurzaamheid aan het keren, dus daar zie ik ons binnen twee of drie jaar ook wel actief worden. Maar voor dat zover is willen we een echte Series A-kapitaalronde houden.'

Carbon+Alt+Delete Maatschappelijke zetel: Mechelen Aantal vennoten: 2 Financieel: Series A richting 2024-2025. Website: CarbonAltDelete.eu

