Drie jaar nadat het Nederlands-Belgische Catermonkey met software voor cateraars begon, breidt de start-up nu uit naar de zorgmarkt. Met een speciale module wil het bedrijf ook het bereiden, bezorgen en factureren van huis-aan-huismaaltijden voor ouderen vergemakkelijken.

In vergelijking met restauranthouders hebben cateraars het maar wat lastig, schetst Marten Sytema van Catermonkey het uitgangspunt. 'Aangezien zij telkens op verplaatsing moeten werken, voor steeds wisselende aantallen mensen, komt er heel wat administratie bij kijken: hoeveel voedsel moet er besteld worden, wat moet er bereid worden, hoe is de logistiek ter plekke en het vervoer, hoeveel personeel is er nodig? Allemaal vragen die ergens moeten worden opgelost, vaak op papier of in een Excel-lijst, of van het ene naar het andere overgedragen.'

En dus begon Sytema samen met zijn partner Maty Van Geirt met een softwarepakket tegen licentiekost waarin al die aspecten samenkwamen. In Catermonkey kan een cateraar immers alle bestellingen, offertes en facturen beheren én opvolgen. 'Dat kan zelfs gaan van bij de online-bestelling', klinkt het. 'Dan wordt via het platform een event aangemaakt waarin alles kan worden vastgemaakt. Verandert het vooropgestelde aantal bezoekers? Dan wordt meteen alles aangepast. Het resultaat is dat de cateraar nooit te veel ingrediënten bestelt, waardoor er op de uitgaven kan worden bespaard. De administratietijd wordt zelfs verlaagd met zeventig procent.'

Slok op de borrel

Doordat Sytema en Van Geirt bestaande klanten van een ouder en minder performant softwarepakket konden overnemen, miste Catermonkey zijn start niet. Zelfs ondanks twee moeizame coronajaren kent de start-up al bootstrappend intussen een jaarlijkse groei van vijftig procent, en heeft het de kaap van honderd klanten overschreden. Met een nieuwe zet wil het bedrijf zijn software nu ook in de zorgsector aan de man brengen.

'Ook daar zijn immers veel cateraars actief, met heel specifieke noden', zegt Sytema. 'Als je kijkt naar de huis-aan-huismaaltijden die ouderen helpen langer zelfstandig thuis te wonen, dan heb je het over heel veel kleine bestellingen, erg specifieke diëten, en een lange lijst bezorg- en facturatieadressen. Ook daar kan digitalisering dus een flinke slok op de borrel schelen, en daarom hebben we hiervoor een aparte module ontwikkeld.'

Allergenen en dieetwensen

Die nieuwe, uitgebreide module voor maaltijdservices kwam tot stand met ervaringsdeskundige annex maaltijdbezorger André Claessens als klankbord en subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Volgens Van Geirt wordt het administratieve handwerk hiermee met minstens tachtig procent verlicht. 'Daarnaast kan je in één klap alle klanten factureren, is er een speciale functie voor het routebeheer van de leverdiensten en wordt belangrijke informatie omtrent allergenen, dieetwensen en andere specials duidelijk meegegeven.'

In Nederland en Vlaanderen heeft Catermonkey nu al flink voet aan grond. Een Engelstalige variant van het platform staat klaar om nu over de landsgrenzen te kijken. 'Ook Frans en Duits moeten volgen', zegt Sytema. 'Want daar zijn de noden gelijk. Operationeel zal het wel wat inspanning vragen om ook in die talen support, sales en marketing op te zetten, maar we zijn dat zeker van plan.'

Catermonkey Maatschappelijke zetel: Lemmer (NL)/Kasterlee (B). Aantal vennoten: 2 Financieel: Momenteel geen plannen. Website: Catermonkey.be

