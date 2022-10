Eén centraal punt waar je alle communicatie en planning voor die nieuwe keuken, badkamer of zonnepanelen kan volgen. Dat is wat de Limburgse start-up CBridge zijn klanten wil bieden. Het buitenland wenkt intussen ook.

Gisteren: het uittekenen van de eerste plannen voor die nieuwe keuken in de speciaalzaak. Zit in je mailbox. Volgende week: het opmeten ter plekke. Sms'je op je telefoon: 'We komen rond 13:30 uur'. En een maand later, wanneer de installatie nakende is, blijkt hetzelfde bedrijf plots via WhatsApp te communiceren. Verwarrend? 'Versplinterd in elk geval', zeggen CBridge-founders Michaël Ceunen en Kris Soogen. 'En dus hebben we besloten om dat allemaal te bundelen in één applicatie.'

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

CBridge werd zo een middel voor kmo's die grotere projecten voor particulieren uitvoeren om alle communicatie te stroomlijnen. Soogen: 'In de applicatie - of het bijhorende webplatform - komt alle informatie en planning samen. Je vindt er alle documenten en afspraken in een handige tijdlijn terug, zodat het voor bedrijven ook gemakkelijker is om een dossier van de ene medewerker aan de andere door te geven, zonder chaos in de opvolging'.

Nieuwe versie bleek grote stap

Klanten kunnen kiezen voor twee modellen, vult Ceunen aan. 'Ofwel nemen ze een maandelijkse licentie, ofwel betalen ze een kost per dossier dat via ons platform wordt behandeld. Deze maand brachten we daarvan een nieuwe versie uit, die op alle toestellen werkt, en we merken dat dit voor ons een heel grote stap heeft betekend. We ervaren nog weinig moeite om nieuwe klanten te overtuigen.'

Zeker in het eigen Limburg kreeg CBridge al flink wat voet aan de grond. Keukenspecialist Kitchen-Suite uit Genk nam het platform van de start-up aan boord, net als enkele plaatselijke Ixina-filialen en Vanden Borre Kitchen. 'Ook Keukens De Bisschop uit Aalst werkt met ons product', klinkt het. 'En voor je nu denkt dat we alleen voor keukenzaken geschikt zijn: binnenkort gaat ook een plaatsingsbedrijf van zonnepanelen met ons in zee.'

De start-up wil ook de grenzen over, te beginnen met Nederland. 'Onze tool is super schaalbaar en daardoor interessant voor heel wat sectoren, dus we durven groot denken', aldus Soogen. 'Om verschillende klanten tegelijk warm te maken voor onze oplossing, gaan we vaak in gesprek met groeperingen van zaken of federaties. Ook in Nederland gaan we het zo aanpakken, want daar zijn dergelijke bedrijven nog vaker verenigd.'

Binnen- én buitendiensten

Ondertussen volgt nog een belangrijke stap. 'We willen nog één release loslaten', klinkt het. 'Daarin willen we niet alleen de binnendienst van dit soort bedrijven integreren, maar ook de buitendiensten. Dat zal de expansie een extra boost geven omdat we hiermee de volledige interne communicatie zullen afdekken met één geïntegreerd systeem. Het is een feature waar veel klanten en leads naar uitkijken.'

En dan zal er langzamerhand misschien toch extern kapitaal nodig zijn? 'Dat kan', zegt Soogen. 'Tot nu toe hebben we alles gebootstrapt. Samen met onze derde founder hebben we er 100.000 euro eigen geld gestoken in de eerste development-fase, nadien konden we door ontwikkelen met de revenue die we genereerden.'

CBridge wil zichzelf op financieel vlak niet voorbijlopen, maar stap voor stap gaan, klinkt het bij Ceunen. 'Eerst die nieuwe release, en dan pas, zo rond het einde van 2023, willen we vooruitkijken naar de inbreng van nieuw kapitaal. Daarbij hebben we een voorkeur voor iemand die ook operationeel mee in het bedrijf wil stappen. Er zijn daarvoor al wat contacten gelegd, maar zoals gezegd: first things first.'

CBridge Maatschappelijke zetel: Beringen Aantal vennoten: 3 Financieel: Geen plannen vóór 2024 Website: CBridge.be

Gisteren: het uittekenen van de eerste plannen voor die nieuwe keuken in de speciaalzaak. Zit in je mailbox. Volgende week: het opmeten ter plekke. Sms'je op je telefoon: 'We komen rond 13:30 uur'. En een maand later, wanneer de installatie nakende is, blijkt hetzelfde bedrijf plots via WhatsApp te communiceren. Verwarrend? 'Versplinterd in elk geval', zeggen CBridge-founders Michaël Ceunen en Kris Soogen. 'En dus hebben we besloten om dat allemaal te bundelen in één applicatie.'CBridge werd zo een middel voor kmo's die grotere projecten voor particulieren uitvoeren om alle communicatie te stroomlijnen. Soogen: 'In de applicatie - of het bijhorende webplatform - komt alle informatie en planning samen. Je vindt er alle documenten en afspraken in een handige tijdlijn terug, zodat het voor bedrijven ook gemakkelijker is om een dossier van de ene medewerker aan de andere door te geven, zonder chaos in de opvolging'.Klanten kunnen kiezen voor twee modellen, vult Ceunen aan. 'Ofwel nemen ze een maandelijkse licentie, ofwel betalen ze een kost per dossier dat via ons platform wordt behandeld. Deze maand brachten we daarvan een nieuwe versie uit, die op alle toestellen werkt, en we merken dat dit voor ons een heel grote stap heeft betekend. We ervaren nog weinig moeite om nieuwe klanten te overtuigen.'Zeker in het eigen Limburg kreeg CBridge al flink wat voet aan de grond. Keukenspecialist Kitchen-Suite uit Genk nam het platform van de start-up aan boord, net als enkele plaatselijke Ixina-filialen en Vanden Borre Kitchen. 'Ook Keukens De Bisschop uit Aalst werkt met ons product', klinkt het. 'En voor je nu denkt dat we alleen voor keukenzaken geschikt zijn: binnenkort gaat ook een plaatsingsbedrijf van zonnepanelen met ons in zee.'De start-up wil ook de grenzen over, te beginnen met Nederland. 'Onze tool is super schaalbaar en daardoor interessant voor heel wat sectoren, dus we durven groot denken', aldus Soogen. 'Om verschillende klanten tegelijk warm te maken voor onze oplossing, gaan we vaak in gesprek met groeperingen van zaken of federaties. Ook in Nederland gaan we het zo aanpakken, want daar zijn dergelijke bedrijven nog vaker verenigd.'Ondertussen volgt nog een belangrijke stap. 'We willen nog één release loslaten', klinkt het. 'Daarin willen we niet alleen de binnendienst van dit soort bedrijven integreren, maar ook de buitendiensten. Dat zal de expansie een extra boost geven omdat we hiermee de volledige interne communicatie zullen afdekken met één geïntegreerd systeem. Het is een feature waar veel klanten en leads naar uitkijken.'En dan zal er langzamerhand misschien toch extern kapitaal nodig zijn? 'Dat kan', zegt Soogen. 'Tot nu toe hebben we alles gebootstrapt. Samen met onze derde founder hebben we er 100.000 euro eigen geld gestoken in de eerste development-fase, nadien konden we door ontwikkelen met de revenue die we genereerden.'CBridge wil zichzelf op financieel vlak niet voorbijlopen, maar stap voor stap gaan, klinkt het bij Ceunen. 'Eerst die nieuwe release, en dan pas, zo rond het einde van 2023, willen we vooruitkijken naar de inbreng van nieuw kapitaal. Daarbij hebben we een voorkeur voor iemand die ook operationeel mee in het bedrijf wil stappen. Er zijn daarvoor al wat contacten gelegd, maar zoals gezegd: first things first.'