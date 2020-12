Een contract paragraaf per paragraaf moeizaam zelf bij elkaar puzzelen? Hoe ouderwets. De Leuvense start-up ClauseBase wil het juridisch bandwerk automatiseren door snel basisdocumenten te genereren en ze makkelijk aanpasbaar te maken.

Juristen en technologie, dat is geen goed huwelijk. 'Vol trots zullen ze me vertellen dat ze helemaal up-to-date zijn, want ze werken met Microsoft 365', lacht Maarten Truyens, founder en CTO van ClauseBase. 'Maar dat is de basis. Dat er veel meer mogelijk is, dat zien juristen vaak niet. Meer dan een tekstverwerker gebruiken ze doorgaans niet bij het opstellen van hun dossiers en contracten. En dus verprutsen ze veel tijd door alle van toepassing zijnde paragrafen en alinea's handmatig bij elkaar te sprokkelen uit oude contracten, om zo tot een nieuw document te komen.'

Kan beter, vond Truyens, en met twee vennoten stak hij de afgelopen jaren tijd en moeite in de ontwikkeling van ClauseBase, een cloudgebaseerd webplatform dat advocaten en anderen helpt om snel nieuwe contracten in elkaar te boksen. 'Vergelijk het een beetje met de report-generators die informatici al regelmatig gebruiken', zegt Truyens. 'Alleen is onze tool stukken beter met woorden dan die oplossingen.'

Het hele taalarsenaal

ClauseBase gebruik je in een cloud subscription-model waarbij je betaalt per gebruiker en gegenereerd document. En je hoeft ook geen jurist te zijn. Ben je verhuurder en heb je een huurcontract nodig, ook dan kan je vlot een standaardcontract uit de printer laten rollen - eventueel met een aantal specifieke aanpassingen. Juristen krijgen dan weer toegang tot alle mogelijkheden van het platform. Een advocaat dient immers over het hele taalarsenaal te beschikken: de ene keer moet hij wat agressiever uit de hoek komen, of met veel woorden en ballast, soms speelt hij het beter voorzichtig. 'ClauseBase kan op het niveau van elke paragraaf daarom verschillende varianten voorstellen waaruit de jurist de suggestie kiest die het best aansluit bij zijn intenties. Meteen past het systeem ook dingen aan van enkelvoud naar meervoud, of van hem naar haar, mocht dat nodig zijn.'

Wat we nodig hebben is tijd om onze ideeën, onze andere aanpak te laten doorsijpelen in de markt

Na anderhalf jaar begint Truyens de markt voor zijn tool te vinden. Grote HR-bedrijven als SD Worx en Acerta gingen al overstag, en ook afvalverwerker Renewi beheert zijn personeelsadministratie met behulp van ClauseBase. 'Sommige klanten hebben meer dan vijfduizend mensen in dienst, wat zich vertaalt in honderden arbeidsdocumenten. Normaal kost het hen ruim een half uur per contract om op te stellen, met onze oplossing wordt dat teruggebracht tot vijf minuten', klinkt het bij Truyens. 'En zo gaat het ook voor de topadvocaten van een kantoor als Looyens & Loeff. Waar een groot overnamedossier soms anderhalve dag kan vragen, kunnen ze dat nu in een uur.'

Klanten overtuigen vraagt veel bekeringswerk, weet Truyens. 'Daarom willen we boven op onze eigen investeringen voorlopig geen extra kapitaal aantrekken. Wat we nodig hebben is tijd om onze ideeën, onze andere aanpak te laten doorsijpelen in de markt. We hebben het voordeel dat we zelf juristen zijn en dus hun taal spreken. We kennen hun frustraties, en kunnen de vinger op de wonde leggen, maar dan nog gaat het traag.'

Toch kijkt het bedrijf nu al naar het buitenland. Aangezien ClauseBase vooral handig is als je veel volume aan overeenkomsten draait, wordt grotendeels gemikt op de grote firma's, waarvan er niet zo heel veel zijn in België. 'Dan hebben we meer potentieel in Nederland, waar advocaten mogen samenwerken met notarissen, en de kantoren navenant groter zijn. Ook in Kenya hebben we net een groot contract afgesloten trouwens, net als in Zuid-Afrika. Afrika is juridisch gezien immers een enorme groeimarkt.'

ClauseBase Maatschappelijke zetel: Leuven Aantal vennoten: 3 Niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Clausebase.com

