Wie online handeldrijft kan het zich niet permitteren om een defecte website te hebben. Maar hoe weet je of, hoe vaak en waar het precies hapert? Daar ontwikkelde het Antwerpse Coding Mammoth met zijn Semonto-tool een oplossing voor.

Wie niet naar zijn website omkijkt, verliest. Jelle De Laender van Coding Mammoth vergelijkt een site zelfs met een auto: ook die heeft regelmatig onderhoud nodig om vlot te blijven rijden. En net als bij een wagen, vraagt het iemand met kennis van zaken om euvels te spotten voor ze echt voor problemen gaan zorgen.

Niets installeren

Bij een website is het onder meer zaak om 'gebroken' links te vermijden of snel te herstellen. Downtime is al helemaal uit den boze. 'Maar niet iedereen houdt zijn website voortdurend in het oog, zodat er niets aan de aandacht ontsnapt. En ook het hostingbedrijf zal uit eigen beweging zomaar niet komen zeggen dat het ergens mis gelopen is. Wat wij daarom willen doen, is ondernemers opnieuw de controle geven over hun website. Want een site die te veel offline is, wordt ook minder goed vindbaar via de zoekmachines.'

Om dat te doen, ontwikkelde De Laender al jaren geleden de tool Semonto die serverstatussen monitort. Vandaag heeft hij de software helemaal opnieuw opgebouwd en probeert hij zijn geesteskind met veel overtuiging aan de man te brengen.

'Het is een SaaS-oplossing, dus je hoeft niets te installeren', legt hij uit. 'Je geeft je url in, en Semonto checkt enkele keren per dag of week vanuit verschillende locaties of de site bereikbaar is. Daarnaast krijg je ook waarschuwingen wanneer een tijdelijk certificaat vervalt of hernieuwd wordt, en gaat Semonto ook na of de interne en externe links op je site nog werken.'

Coding Mammoth verkoopt Semonto tegen een maandelijkse licentiefee. 'We hebben drie pakketten, op maat van verschillende doelgroepen', klinkt het. 'Om te beginnen zijn er de bedrijfsleiders die hun website willen monitoren. Een tweede groep bestaat uit webdevelopers en -designers die dat voor hun klanten willen doen. Tot slot zijn er de grote bedrijven. Voor hen is er een downloadbare versie van de tool, waarmee ze nog dieper in hun servers kunnen duiken.'

De Laender geeft toe dat Semonto anno 2021 geen evident product is. 'Daarom hebben we de tool volledig opnieuw gebouwd en zetten we in op meer gebruiksgemak. Denk aan mails die bij een storing het technische aspect zo helder mogelijk naar mensentaal vertalen, zodat de klant meteen snapt wat 'host missing' betekent.'

Schaalbaarheid

Nieuwe gebruikers vinden vergt overredingskracht, en dus gaat Coding Mammoth actief op zoek naar gebroken links en andere problemen, om met die informatie naar potentiële klanten te stappen. 'Daarnaast stellen we een gratis versie van onze tool ter beschikking, zodat ze kennismaken met onze manier van werken en zien wat we kunnen betekenen', klinkt het. En als dat een beetje begint te lopen, ligt de ambitie wereldwijd. 'Recent wisten we alvast een Nederlandse uitgeverij te overtuigen.'

De Laender kon Coding Mammoth als enige eigenaar tot nu toe altijd bootstrappend doen groeien, en is dat in de toekomst ook nog van plan. 'Al sluit ik niets uit. Veel hangt af van de schaalbaarheid van ons product en de vraag van de markt. Zolang we niet moeten investeren om de schaalbaarheid te verbeteren, denk ik niet dat we extern kapitaal nodig hebben.'

Coding Mammoth Maatschappelijke zetel: Antwerpen. Aantal vennoten: één. Financieel: geen plannen. Website: Semonto.com

