De grote industrie zuipt energie en vaak is ze daar zelf niet gelukkig mee. Met behulp van een managementplatform probeert het Antwerpse Condugo hen te helpen het verbruik in kaart te brengen en in één beweging te verduurzamen.

Je zal maar de CFO van een groot bedrijf zijn en elke maand de energiefactuur van je fabrieken op de mat vinden. De bedragen zijn vaak exorbitant. Dus ja, als het minder kan, dan graag! 'En maak het meteen ook maar groener', vult CEO Xavier De Moor aan. De druk vanuit Europa om naar duurzame energie over te schakelen, heeft immers zijn invloed op de corporate social responsibility-programma's van bedrijven: 'In grote ondernemingen wordt daar van hogerhand behoorlijk op aangedrongen'.

Ons doel is om binnen tien jaar een platform te hebben dat verantwoordelijk is voor de reductie van één procent CO2-uitstoot

Condugo vond dan ook probleemloos enkele grote bedrijven bereid om samen een managementplatform voor energie te ontwikkelen. De Moor wijst wel meteen op de crux: 'Vaak hebben bedrijven wél een beeld van wat de fabriek aan energie kost, maar is het niet helemaal duidelijk waar de kosten precies zitten. Wij brengen dus ook process flows in kaart, en gaan tevens na hoe het zit met afval- en recyclestromen. Denk aan stoom of water dat als resultaat van het productieproces opnieuw kan worden ingezet. Op die manier ontstaat er uiteindelijk een energetische voetafdruk van een product.'

Toekomstig verbruik inschatten

Het platform van Condugo gaat echter verder dan die audit op basis van data. Aan de hand van Versioned Graph Modelling (waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in het bedrijf, de indeling van de fabriekssite en andere parameters) worden modellen opgesteld die de mogelijkheden voor vergroening blootleggen. 'Via artificiële intelligentie en de verkoopprognoses kan ook een inschatting worden gedaan van het toekomstige energieverbruik. Dat kan voor die CFO dan weer zeer handig zijn om correct te begroten', aldus De Moor.

Enkele grote bedrijven als Johnson & Johnson en Pfizer gingen al overstag voor Condugo, dat zijn platform aan een maandelijkse abonnementsprijs toegankelijk maakt. 'Voorafgaand organiseren we vaak ook een audit en geven we advies op consultancybasis, maar we willen ons businessmodel zo veel mogelijk richten op de licenties. Alleen zo kunnen we schalen', klinkt het. Om dat te realiseren wil Condugo met resellers in zee gaan. Er werd ook al een partnerschap met Delaware Consulting gesloten en over andere samenwerkingen zijn gesprekken gaande.

'Het volledige pakket'

De ambities liggen Europees, maar De Moor denkt vanzelfsprekend stap voor stap. 'In België en Nederland zijn we al actief, hierna willen we eerst en vooral naar Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn immers de grootste energieverbruikende industrieën te vinden. Ons doel is om binnen tien jaar een platform te hebben dat verantwoordelijk is voor de reductie van één procent CO2-uitstoot. Als we vijfhonderd grote energieverbruikers als klant vinden, krijgen we dat voor elkaar.'

Er zijn genoeg energie-auditeurs en -consultants, geeft ook de Condugo-baas toe. 'En software die het verbruik in kaart brengt, bestaat ook al. Wat ons platform echter uniek maakt, is dat wij die beide ingrediënten combineren, en zo het volledige pakket aanbieden.'

Tot nu toe kon Condugo rekenen op de Vlaamse overheid die tweemaal een subsidie van 150.000 euro voor het bedrijf veil had. Ook de Europese Unie liet zich niet onbetuigd: 'Op dat niveau zijn we in consortia gestapt die zich richten op het verduurzamen van de industriële sector. Verder hebben we het vooral op eigen krachten gerooid, met behulp van de inkomsten die consultancy opbracht. Nu willen we ons vooral richten op het opschalen van onze activiteiten, vooraleer we gaan praten over de inbreng van extern kapitaal.'

Condugo Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 3 Voorlopig niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Condugo.com

