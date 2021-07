Leveringsbonnen, Dimona-aangiften, attesten, certificaten... Soms lijkt het of een gebouw niet uit baksteen en beton wordt opgetrokken, maar uit papier. Genoeg daarmee; de Brusselse start-up Conneqtr wil met twee apps en een ondersteunend onlineplatform de administratie op een werf digitaliseren.

Je ziet het niet, als je langs de zoveelste grote werf loopt, maar de helft van het werk om die grote kantoortoren of een woonblok op te trekken, gebeurt in de werfkeet aan de rand. Daar is het dat de ploegleider dag in dag uit worstelt met zijn administratie. Hij checkt of het materiaal goed is geleverd. Klasseert leveringsbonnen voor het rollend materieel. Voert de attesten in van het personeel, en schrijft hen in. Waarna alles per werknemer in grote mappen wordt opgeborgen. Hiervoor is hij niet in de bouw gegaan.

Zen en Smooth

Steven Everaert kent het verhaal, en dus ontwikkelde hij met Conneqtr enkele tools die al dat papierwerk moeten kunnen digitaliseren. 'Om te beginnen zijn er twee mobiele applicaties', legt de CEO uit. 'Met Zen kan de aannemer alle wettelijke verplichtingen en documentatie rond check-in-at-work en kwalificaties bijhouden. Een werknemer kan er op voorhand de attesten uploaden die bewijzen dat hij geschikt is voor een bepaalde klus, zodat de ploegleider op de werf alleen maar even moet checken wat nog ontbreekt. Dat scheelt een hoop werk.'

Met de Smooth-applicatie regelt Conneqtr dan weer overzicht over alles wat met leveringen te maken heeft. 'We werken daarvoor samen met de leveranciers die hun leveringsbonnen digitaal bezorgen, of op onze vraag een QR-code op de papieren afdrukken die ze voor onze gebruikers meteen scanbaar maken. Het is met onze app bijvoorbeeld ook mogelijk dat een chauffeur al materiaal komt afzetten, nog voor iemand van de ontvangende partij aanwezig is.'

Onder, of boven dat alles is er nog het webplatform: een back office waar de gebruiker nog meer informatie kan krijgen, zoals statussen per leverancier of per werf. Klanten betalen voor het gebruik van het SaaS-platform en de apps een prijs die varieert naargelang het aantal werven, leveringen of werknemers.

Standaardisering

Conneqtr werd met ondersteuning van Start it @KBC door CEO Steven Everaert en CTO Wouter Hendrickx opgericht binnen de innovatie-afdeling van ADEB-VBA en lanceerde in de lente van 2021 als spin-off van de sectororganisatie. 'We wisten van in het begin dat we de steun van de sector wilden', klinkt het bij Everaert. 'Het moest co-creatie zijn, want alleen zo zouden we iets maken dat klanten ook effectief wilden gebruiken. Daarom stapten ook grote bouwbedrijven Artes, BESIX, Denys, Dethier, Stadsbader, Visser & Smit Hanab en Wyckaert mee in het verhaal. Het is op een twintigtal werven van hen dat we deze zomer onze applicaties uitgebreid testen, zodat we vanaf het najaar een update kunnen uitbrengen waarvan iedereen gebruik kan maken.'

Door met die grote spelers samen te werken, zo legt Everaert uit, kon de start-up snel een heel ecosysteem uitbouwen. 'Want ieder brengt natuurlijk zijn eigen onderaannemers mee, en zijn leveranciers, die we eveneens mee in het bad trekken voor het gebruik van de Smooth-app. Op die manier wisten we al grote fabrikanten als Omnibeton en Bouwpunt te overtuigen. Zo'n snelle adaptatie is belangrijk, want essentieel als je naar standaardisering wil gaan.'

Uitbreiding naar andere sectoren

'Het is nu in de eerste plaats onze ambitie om zo snel mogelijk te groeien binnen de Belgische bouwsector', klinkt het bij de CEO. Internationale plannen zijn er niet meteen, al kreeg Conneqtr toch al enkele vragen van bestaande klanten. 'Onder het motto follow the customer zie ik ons op termijn wel daar belanden, al vraagt het in elk land natuurlijk een investering om een netwerk van onderaannemers en leveranciers uit te bouwen. Ook uitbreiding naar andere sectoren acht ik voor Conneqtr haalbaar, want sectoren als productie, petrochemie en logistiek kampen met gelijkaardige problemen.'

Met een flink miljoen euro dat Conneqtr overhield aan eigen investeringen, inbreng van de partners en steun van de Vlaamse Overheid via VLAJO, zit de start-up goed om zijn commerciële start niet te missen. 'We rekenen nu op ons netwerk in de sector om nieuwe klanten te vinden, maar zetten natuurlijk ook in op klassieke B2B-strategieën met aanwezigheid op events en webinars, waarna we individuele prospecten opvolgen', zegt Everaert. 'In een tweede fase denken we er over na om van klanten commerciële voorschotten te vragen, eventueel aangevuld met een win-win- of een banquaire lening. Ik verwacht niet dat we de eerste drie jaar extern kapitaal nodig zullen hebben, maar je weet dat natuurlijk nooit. We bekijken elke piste, naargelang ze zich aandient.'

Connecqtr Maatschappelijke zetel: Brussel Aantal vennoten: 2 Financieel: geen plannen Website: Conneqtr.com

