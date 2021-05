Digitaal vergaderen, dat kunnen we ondertussen wel. Een online conferentie? Been there, done that. Maar het netwerken achteraf? Het smoezen tussen receptietafels en rookterras? Daar moesten we nog een alternatief voor vinden. Conversation Starter maakte aan het begin van de eerste lockdown de omslag, en boorde daarmee een goudader aan.

De Antwerpse start-up beschikte al langer over een platform dat het opzetten van events moest faciliteren, vertelt CEO Rutger Bevers van Conversation Starter. 'Maar toen het coronavirus toesloeg, en iedereen in lockdown ging, hebben we er met man en macht aan gewerkt om ook videoconferencing mogelijk te maken.' Dat vroeg bloed, zweet, tranen en nachtwerk, maar in april 2020 konden de stichters uitpakken met een platform dat als een veenbrand gebruikers vond. Je zou zeggen dat al die receptietijgers iets gemist hadden.

Drukbezette grote namen

Het B2B-platform van Conversation Starter verfijnt het plezier van het netwerken enerzijds door online networking efficiënter te maken, en anderzijds door het aantal mogelijke contacten op te drijven. 'Op een echt event zit je vaak met gesprekjes die uitlopen, of je wil iemand aanspreken die nét even spoorloos is. Op ons platform kan je vooraf plannen hoelang een gesprek moet duren, en word je naadloos van de ene naar de andere afspraak gesluisd. En natuurlijk vergroot de kans dat ook een drukbezette grote naam, die geen tijd heeft om voor een evenement over en weer te reizen, wel bij een online evenement kan opduiken. Zo kan je je netwerk dus makkelijker en zonder extra moeite uitbouwen.'

Evenementorganisatoren kunnen het platform van Conversation Starter gebruiken tegen een fee per gebruiker. 'Je betaalt ook voor de gewenste hoeveelheid ondersteuning van onze kant', zegt Bevers. 'Want natuurlijk moet ook een online conferentie piekfijn in orde zijn, en daar kunnen wij desgewenst bij helpen.'

In het afgelopen pandemiejaar stroomden de gebruikers toe. 'Met inbegrip van de gebruikelijke zakelijke organisatoren als VOKA en Agoria - zeg maar de klassieke mannen in het pak', aldus Bevers. 'Maar ook daarbuiten bereiken we een publiek. Zo heeft het BlueHealth Innovation Center in Genk van ons platform gebruikgemaakt en bracht BelCham Amerikaanse en Europese deelnemers bij elkaar zonder dat er over de plas moest worden gevlogen.'

Wereldwijd gekend

'Tot nu toe hoefden we dus niet veel aan actieve verkoop te doen', zegt de CEO. 'Tachtig procent van onze klanten vond zelf de weg naar ons bedrijf, we moesten enkel de telefoon opnemen. Toch zijn we van plan onze marketingactiviteiten uit te breiden, want het is niet de bedoeling om een lokale KMO te zijn. We willen wereldwijd gekend zijn, en de eerste stapjes op dat vlak zijn gezet. Nu al zijn de Verenigde Staten onze tweede markt, in elk West-Europees land hebben we wel klanten, en zelfs in Brazilië hadden we al gebruikers.'

'Hoe meer eigen inkomsten je hebt, hoe sterker je staat tegenover potentiële investeerders', klinkt het nog. 'We willen nu dus vooral groeien en meer omzet genereren voor we naar extern kapitaal op zoek gaan. Ooit zal dat echter gebeuren, willen we verder internationaal schalen.'

Conversation Starter Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 2 Financieel: Geen concrete plannen voor de onmiddellijke toekomst Website: ConversationStarter.net

