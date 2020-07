Allemaal interessant, die data die je via de sensoren van het Internet of Things kunt capteren. Maar je hebt wel minstens twee informaticadiploma's nodig om ermee aan de slag te kunnen. Met de hardware van de Gentse start-up Crodeon wordt het een stuk gemakkelijker.

Vergis je niet, het vergt echt heel wat technische skills om de data van IoT-sensoren op een begrijpelijke manier te visualiseren. 'Daarom was er een grote vraag naar een oplossing die uitsluitend wat softwarekennis vraagt', zegt oprichter Jonathan Sercu. 'Precies dat hebben wij met onze Crodeon Reporter ontwikkeld.'

Online dashboard

Als een waar plug & play-apparaat is de Reporter een tussenschakel die de vertaling maakt van wat de sensoren registreren. 'In de Reporter zijn alle instellingen vooraf al geconfigureerd voor het type sensor dat je wil gebruiken, bijvoorbeeld voor temperatuur, druk, ga zo maar door', legt de CEO uit. 'Je hebt het apparaat dus maar in te pluggen via een klassieke waterdichte M12-connector, en meteen verschijnen via onze cloudservers in real-time alle meetgegevens op een dashboard, dat toegankelijk is via een online platform. Vervolgens kun je via de nodige API's de data ook doorpompen naar eigen software.'

De Crodeon Reporter. © Crodeon

Voor deze managed service betaalt een gebruiker naast de hardware ook een licentiekost voor de software. Met al een vijftal jaar commerciële activiteiten achter de rug blijkt die benadering alvast voor enkele sectoren de juiste: 'Vooral in de HVAC-wereld (heating, ventilation en air conditioning, nvdr.) zijn onze Reporters warm verwelkomd', klinkt het bij Sercu. 'Ze betekenen voor installateurs immers een grote tijds- en efficiëntiewinst wanneer ze een installatie moeten controleren. Ook in de landbouw vonden afnemers al een nuttige toepassing van onze oplossing, meer specifiek voor het monitoren van hun beregeningsmachines.'

Europese speler

Intussen dienden grote klanten als Engie Axima en Delaware zich aan, en de ambitie is ook met nadruk om een Europese speler te worden. Sercu: 'Voorlopig zijn we voornamelijk actief op de Benelux-markt, maar daar willen we nu snel uitbreken. Dat we ons voorlopig tot Europa beperken komt deels omdat we op het 2G-netwerk actief zijn. We werken aan een variant op 4G, maar uitbreiden naar de VS of China is nog niet aan de orde'.

Als volledig self-funded onderneming bleef Crodeon lang onder de radar. 'Dat is het nadeel van bootstrappen', lacht Sercu. 'Je krijgt er niet altijd de aandacht voor die je verdient. Maar nu zijn we klaar voor de volgende stap en hopen we na de zomer onze eerste kapitaalronde te kunnen aankondigen.' Daarmee wil de start-up niet alleen meer personeel aanwerven, maar ook de voorziene internationale uitbreiding financieren.

Crodeon

Maatschappelijke zetel: Zwijnaarde

Aantal vennoten: 2

Niet op zoek naar bijkomend kapitaal

Website: Crodeon.com

Vergis je niet, het vergt echt heel wat technische skills om de data van IoT-sensoren op een begrijpelijke manier te visualiseren. 'Daarom was er een grote vraag naar een oplossing die uitsluitend wat softwarekennis vraagt', zegt oprichter Jonathan Sercu. 'Precies dat hebben wij met onze Crodeon Reporter ontwikkeld.'Als een waar plug & play-apparaat is de Reporter een tussenschakel die de vertaling maakt van wat de sensoren registreren. 'In de Reporter zijn alle instellingen vooraf al geconfigureerd voor het type sensor dat je wil gebruiken, bijvoorbeeld voor temperatuur, druk, ga zo maar door', legt de CEO uit. 'Je hebt het apparaat dus maar in te pluggen via een klassieke waterdichte M12-connector, en meteen verschijnen via onze cloudservers in real-time alle meetgegevens op een dashboard, dat toegankelijk is via een online platform. Vervolgens kun je via de nodige API's de data ook doorpompen naar eigen software.'Voor deze managed service betaalt een gebruiker naast de hardware ook een licentiekost voor de software. Met al een vijftal jaar commerciële activiteiten achter de rug blijkt die benadering alvast voor enkele sectoren de juiste: 'Vooral in de HVAC-wereld (heating, ventilation en air conditioning, nvdr.) zijn onze Reporters warm verwelkomd', klinkt het bij Sercu. 'Ze betekenen voor installateurs immers een grote tijds- en efficiëntiewinst wanneer ze een installatie moeten controleren. Ook in de landbouw vonden afnemers al een nuttige toepassing van onze oplossing, meer specifiek voor het monitoren van hun beregeningsmachines.'Intussen dienden grote klanten als Engie Axima en Delaware zich aan, en de ambitie is ook met nadruk om een Europese speler te worden. Sercu: 'Voorlopig zijn we voornamelijk actief op de Benelux-markt, maar daar willen we nu snel uitbreken. Dat we ons voorlopig tot Europa beperken komt deels omdat we op het 2G-netwerk actief zijn. We werken aan een variant op 4G, maar uitbreiden naar de VS of China is nog niet aan de orde'.Als volledig self-funded onderneming bleef Crodeon lang onder de radar. 'Dat is het nadeel van bootstrappen', lacht Sercu. 'Je krijgt er niet altijd de aandacht voor die je verdient. Maar nu zijn we klaar voor de volgende stap en hopen we na de zomer onze eerste kapitaalronde te kunnen aankondigen.' Daarmee wil de start-up niet alleen meer personeel aanwerven, maar ook de voorziene internationale uitbreiding financieren.Maatschappelijke zetel: ZwijnaardeAantal vennoten: 2Niet op zoek naar bijkomend kapitaalWebsite: Crodeon.com