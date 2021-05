De beste manier voor kleine non-profitorganisaties - denk aan verenigingen, scholen - om inkomsten te genereren, blijft het verkopen van iets of het klassieke eetfestijn. Via een vernuftig fundraisingplatform wil Crowdselling dat proces vergemakkelijken en de inkomsten verder opdrijven.

Gehannes met papiertjes. Bestellingen die telefonisch worden doorgegeven. Ja, het heeft zo zijn charme hoe kleine verenigingen met een wafel-, taart- of andere verkoop hun kas proberen te spekken. Al is charme misschien niet het woord voor zo'n rompslomp. Het kan beter, en dan is er altijd wel een ondernemer zich aan een oplossing wil wagen.

Hogere winstmarge

In het geval van de Oost-Vlaamse start-up Crowdselling is dat Lukas Van Orshoven. Hij is van huis uit IT-programmeur en in die hoedanigheid uitstekend geplaatst om software te ontwikkelen die kleine organisaties van een simpel op te zetten webshop voorziet. Door meteen ook potentiële leveranciers voor te stellen die de kosten van de onlinebetalingen op zich nemen, kan de winstmarge meteen ook wat hoger liggen.

Het businessmodel is eenvoudig (Crowdselling neemt een kleine fee per transactie), net als het gebruik van het fundraisingplatform. Met de lancering in januari 2020 was Van Orshoven bovendien net op tijd klaar voor een jaar dat gekenmerkt werd door digitalisering en afstand. 'Door de opeenvolgende lockdowns moesten organisaties hun traditionele verkoop wel anders aanpakken, en dus vonden ze al snel de weg naar onze oplossing. Het eerste jaar vond onze aanpak al een mooie validatie. Dit jaar draaien we al heel wat omzet, die we meteen weer kunnen investeren in onze groei.'

Want dat is wel het plan. 'In Vlaanderen bereikten we al zo'n duizend non-profitorganisaties die samen ongeveer een miljoen winst maakten via ons platform. Maar daarmee zitten we nog niet aan het plafond. Er zijn nog heel wat verenigingen die we kunnen proberen te bereiken. Dat doen we onder meer via onze partners, die pakketten aanbieden die verkocht kunnen worden. Daaronder zitten zowel grote aanbieders als Jules Destrooper en Les Tartes De Françoise, maar ook lokale bakkers en traiteurs.'

Mond-tot-mond

En dan: Europa in, want tegen 2025 wil Crowdselling naar eigen zeggen dé referentie zijn als webshop voor non-profitorganisaties. 'Daar zullen we wederom op zoek gaan naar de juiste partners, maar willen we verenigingen ook rechtstreeks proberen te overtuigen. In Vlaanderen gebeurt het grootste deel van onze acquisitie immers ook op die manier: via mond-tot-mondreclame komen steeds weer nieuwe klanten bij ons terecht.'

Bij het bootstrappen kreeg Van Orshoven, ook opgenomen onder de vleugels van StartIt@KBC, verschillende malen subsidie. Een KMO-groeisubsidie van VLAIO was goed voor 50.000 euro, Flanders Investment Trade gaf de internationale expansie een duwtje in de rug met 7.500 euro. Van de Stad Aalst kreeg Crowdselling nog eens 3.500 euro. 'Extern kapitaal is voorlopig dus niet nodig', klinkt het. 'Met de opbrengsten die we nu hebben kunnen we rustig verder groeien.'

Crowdselling Maatschappelijke zetel: Aalst Aantal vennoten: 1 Financieel: Voorlopig geen plannen. Website: Crowdselling.be

