Weg met de silo's, leve de connectiviteit. De Antwerpse start-up Cubitec maakt er een punt van om oude én nieuwe IT-systemen met elkaar in verbinding te brengen, zodat de data die dat oplevert tot nieuwe inzichten kan leiden.

'Innovatie gaat steeds sneller', steekt founder Michiel Steegmans van wal. 'Dus is het belangrijk dat ook bedrijven up-to-speed blijven.' Maar daar zijn dus problemen te situeren. 'Veel IT-systemen uit de jaren negentig - denk aan SAP, bijvoorbeeld - zijn opgebouwd als silo's, en niet gemaakt om met andere systemen te connecteren. Terwijl juist dàt een ecosysteem van data en diensten kan opleveren dat bedrijven in staat stelt de ontwikkelingen bij te benen.'

En dus besloten Steegmans en zijn twee co-founders, Thomas Wynants en Alexander Verbruggen, om de softwaretak van Hifluence, het bedrijf waar ze destijds werkten, uit te kopen en zich op dat probleem te richten. 'Niet dat het eenvoudig op te lossen was', klinkt het. 'Maar uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd, door een softwareproduct te ontwikkelen dat werkt volgens een blokkendoosprincipe. We schreven in Java allemaal kleine, eenvoudige modules die we naar believen kunnen combineren en configureren. Dat zorgt ervoor dat we voor onze klanten telkens een oplossing op maat kunnen ontwikkelen.'

Steegmans haalt het voorbeeld aan van batterijrecycleerder Bebat, dat al een tijdje klant is. 'Met hen hebben we een integratieparcours afgeklopt dat we nu aan het uitvoeren zijn. Op dit moment worden bijvoorbeeld overal in het land nieuwe 'slimme' verzamelbakken voor de batterijen uitgerold, die niet alleen een sensor hebben die de vulgraad bijhoudt, maar die ook temperaturen opmeet. Al die tienduizenden berichten per dag worden door onze software verwerkt tot inzichten die in dashboarden worden weergegeven. Zo kan ook worden gecommuniceerd met de bestelwagens die de volle bakken gaan ophalen, en kunnen ook recyclagestromen worden opgevolgd.'

Graag duurzaam

Door met het bestaande klantenbestand van Hifluence aan de slag te gaan kon Cubitec bootstrappen. 'Ondertussen verlegden we de focus wel naar grote bedrijven, en prefereren we het als die ook met duurzaamheid bezig zijn. Colruyt is bijvoorbeeld ook klant bij ons. En omdat een uurtje-factuurtje-model als het onze moeilijk schaalbaar is, zetten we ook in op de ontwikkeling van aparte, verzelfstandigde producten op basis van onze technologie.'

Dan spreken we bijvoorbeeld over Opvang.vlaanderen, het grootste netwerk voor kinderopvang in het Nederlandstalige landsgedeelte. 'Noem het gerust een Airbnb voor crèches', zegt Steegmans. 'Het is een SaaS-platform dat alle Vlaamse opvangplekken voor kinderen tot drie jaar verzamelt en aanbiedt. Gemeenten die klant worden, kunnen hun inwoners vervolgens extra faciliteiten aanbieden, zoals de mogelijkheid om de hele inschrijving digitaal af te handelen.'

Afgeleide producten

En zo denkt men bij Cubitec na over nog wat afgeleide producten. 'Daarvoor kijken we bijvoorbeeld naar andere elementen uit de welzijnssector, zoals naschoolse opvang. Want Opvang.vlaanderen overzetten naar andere landen blijkt niet zo eenvoudig; het is namelijk op maat geschreven van onze erg specifieke wetgeving ter zake. Met de hulp van het Accelero scale-up programma van werkgeversorganisatie Voka willen we nu eerst nadenken over hoe we verder kunnen groeien.'

Cubitec Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 3 Financieel: geen plannen Website: Cubitec.be

