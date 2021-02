Live-events registreren, maar dan zonder cameraman ter plekke: dat is wat de Waalse start-up CyanView mogelijk maakt. Het bracht het bedrijf al in de pitstraat van de 24 uur van Le Mans en vorig jaar zelfs op de prestigieuze Amerikaanse Super Bowl.

Er zijn heel wat uitdagingen wanneer er met onbemande camera's wordt gewerkt. 'Eenvoudig is het niet', weet David Bourgeois, founder van CyanView. Als voorbeeld noemt hij een voetbalmatch: 'Denk aan een camera die in de goal staat opgesteld en voor de helft het gras filmt. Vaak ziet dat gras er via zo'n vaste camera heel anders uit, omdat het toestel een andere kleurstandaard hanteert. Dat is nefast voor de totale beleving van de wedstrijd. Tijdens de 24 uur van Le Mans botsten we op een andere challenge: de camera's in de wagens moesten ook tijdens de nacht een kwalitatief goed beeld kunnen afleveren, en dat bleek niet evident'.

Beelden automatisch verbeteren

Maar daar heeft Bourgeois iets op gevonden. De ingenieur, voorheen actief bij captatiebedrijf I-MOVIX, ontwikkelde hardware die compatibel is met elke kleine of grote camera, en zorgde ervoor dat de apparaten met het internet verbonden zijn. 'Zo worden ze op afstand bestuurbaar, dankzij een afstandsbediening of een joystick', vertelt hij. 'De software die dat regelt, probeert tegelijkertijd ook de beelden automatisch zo goed mogelijk te verbeteren.'

En zo doen we dat. We laten bedrijven een tijdje met ons gerief spelen, en voor ze het weten kunnen ze niet meer zonder.

Met een verleden in de sector kreeg Bourgeois al snel een eerste kans, om de Franse versie van (het van oorsprong Amerikaanse vechtspektakel) Ninja Warrior mee te registeren. 'Dat was drie jaar geleden, en van het een kwam het ander. Plots mochten we de 24 uur van Le Mans inblikken, de televisieproductie Fort Boyard, de Engelse tweede voetbalklasse, ... In deze sector gaat het nu eenmaal van mond tot mond', klinkt het.

Op het WK Vrouwenvoetbal in Parijs, twee jaar geleden, raakte CyanView in gesprek met de Amerikaanse zender Fox. 'Ze konden onze vroege technologie toen nog niet gebruiken om matchen te registeren, maar waren wel zeer gecharmeerd', herinnert de founder zich. 'We hebben hen toen een van onze in eigen huis ontwikkelde boxes gegeven die ze een jaar mochten gebruiken. En zodoende kwam Fox vorig jaar aankloppen of wij niet de Super Bowl wilden helpen vastleggen. Zo doen we dat', lacht hij. 'We laten bedrijven een tijdje met ons gerief spelen, en voor ze het weten kunnen ze niet meer zonder.'

Maar op één zo'n klapper kun je niet eindeloos blijven teren, weet Bourgeois. 'We hebben vijf jaar aan het product gewerkt, om zoveel mogelijk features te integreren; tja, ik ben nu eenmaal een ingenieur. Maar nu is het tijd om ook de sales en marketing te gaan ontwikkelen.'

Drie markten

Bourgeois ziet drie markten voor zijn product. 'Aan de ene kant heb je de grote superproducties zoals die Super Bowl, anderzijds zijn er de kleine projecten die met een minimaal aantal camera's op afstand worden gecapteerd. En daartussen ligt nog een heel veld. Het is ons plan om juist voor dat terrein producten te ontwikkelen die als kant-en-klare pakketten aangekocht kunnen worden, zonder dat wij zelf nog betrokken moeten zijn. Anders is het niet schaalbaar.'

De laatste twaalf maanden kreeg CyanView 'dankzij' Covid-19 nog een onverwacht duwtje in de rug. 'Meer en meer producties moeten wel met een zekere afstand worden gecapteerd, en dat opent natuurlijk de weg voor ons. Zo is de PGA Tour (de Amerikaanse golfbond, nvdr) komen aankloppen voor het opnemen van wedstrijden op afstand, en hielpen we ook met het vastleggen van het nieuwjaarsvuurwerk in Barcelona dat dit jaar over vier locaties was gespreid.'

Veel privaat geld heeft Bourgeois nog niet gevonden voor zijn specifieke activiteit, maar na een initiële eigen investering vond hij wel het overheidsfonds Wallimage Entreprise bereid om in te stappen, snel gevolgd door die andere Waalse investeringsinstantie IMBC. 'Nu wil ik eerst wat meer sales realiseren voor ik verder kapitaal zoek', besluit oprichter David Bourgeois.

CyanView Maatschappelijke zetel: Papignies (Papegem) Aantal vennoten: 1 Momenteel niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: CyanView.com

Er zijn heel wat uitdagingen wanneer er met onbemande camera's wordt gewerkt. 'Eenvoudig is het niet', weet David Bourgeois, founder van CyanView. Als voorbeeld noemt hij een voetbalmatch: 'Denk aan een camera die in de goal staat opgesteld en voor de helft het gras filmt. Vaak ziet dat gras er via zo'n vaste camera heel anders uit, omdat het toestel een andere kleurstandaard hanteert. Dat is nefast voor de totale beleving van de wedstrijd. Tijdens de 24 uur van Le Mans botsten we op een andere challenge: de camera's in de wagens moesten ook tijdens de nacht een kwalitatief goed beeld kunnen afleveren, en dat bleek niet evident'.Maar daar heeft Bourgeois iets op gevonden. De ingenieur, voorheen actief bij captatiebedrijf I-MOVIX, ontwikkelde hardware die compatibel is met elke kleine of grote camera, en zorgde ervoor dat de apparaten met het internet verbonden zijn. 'Zo worden ze op afstand bestuurbaar, dankzij een afstandsbediening of een joystick', vertelt hij. 'De software die dat regelt, probeert tegelijkertijd ook de beelden automatisch zo goed mogelijk te verbeteren.'Met een verleden in de sector kreeg Bourgeois al snel een eerste kans, om de Franse versie van (het van oorsprong Amerikaanse vechtspektakel) Ninja Warrior mee te registeren. 'Dat was drie jaar geleden, en van het een kwam het ander. Plots mochten we de 24 uur van Le Mans inblikken, de televisieproductie Fort Boyard, de Engelse tweede voetbalklasse, ... In deze sector gaat het nu eenmaal van mond tot mond', klinkt het.Op het WK Vrouwenvoetbal in Parijs, twee jaar geleden, raakte CyanView in gesprek met de Amerikaanse zender Fox. 'Ze konden onze vroege technologie toen nog niet gebruiken om matchen te registeren, maar waren wel zeer gecharmeerd', herinnert de founder zich. 'We hebben hen toen een van onze in eigen huis ontwikkelde boxes gegeven die ze een jaar mochten gebruiken. En zodoende kwam Fox vorig jaar aankloppen of wij niet de Super Bowl wilden helpen vastleggen. Zo doen we dat', lacht hij. 'We laten bedrijven een tijdje met ons gerief spelen, en voor ze het weten kunnen ze niet meer zonder.'Maar op één zo'n klapper kun je niet eindeloos blijven teren, weet Bourgeois. 'We hebben vijf jaar aan het product gewerkt, om zoveel mogelijk features te integreren; tja, ik ben nu eenmaal een ingenieur. Maar nu is het tijd om ook de sales en marketing te gaan ontwikkelen.'Bourgeois ziet drie markten voor zijn product. 'Aan de ene kant heb je de grote superproducties zoals die Super Bowl, anderzijds zijn er de kleine projecten die met een minimaal aantal camera's op afstand worden gecapteerd. En daartussen ligt nog een heel veld. Het is ons plan om juist voor dat terrein producten te ontwikkelen die als kant-en-klare pakketten aangekocht kunnen worden, zonder dat wij zelf nog betrokken moeten zijn. Anders is het niet schaalbaar.'De laatste twaalf maanden kreeg CyanView 'dankzij' Covid-19 nog een onverwacht duwtje in de rug. 'Meer en meer producties moeten wel met een zekere afstand worden gecapteerd, en dat opent natuurlijk de weg voor ons. Zo is de PGA Tour (de Amerikaanse golfbond, nvdr) komen aankloppen voor het opnemen van wedstrijden op afstand, en hielpen we ook met het vastleggen van het nieuwjaarsvuurwerk in Barcelona dat dit jaar over vier locaties was gespreid.'Veel privaat geld heeft Bourgeois nog niet gevonden voor zijn specifieke activiteit, maar na een initiële eigen investering vond hij wel het overheidsfonds Wallimage Entreprise bereid om in te stappen, snel gevolgd door die andere Waalse investeringsinstantie IMBC. 'Nu wil ik eerst wat meer sales realiseren voor ik verder kapitaal zoek', besluit oprichter David Bourgeois.