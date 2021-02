Wie verkoopt wat aan welke prijs? En wie smijt er dit weekend met promo's? Voor supermarktketens is het belangrijk dat zicht op de concurrentie te houden, maar gemakkelijk is anders. De Gentse start-up Daltix helpt, dankzij doorgedreven webscraping en een handig dashboard.

In het veld van de retail - de supermarkten, zeg maar - is positionering alles. Colruyt en Aldi vechten voor de laagste prijs, Delhaize moet het eerder hebben van zijn reputatie voor kwaliteitsproducten, Carrefour hangt daar ergens tussen, en nu zijn vanuit Nederland ook al Albert Heijn en Jumbo de grens overgestoken. En allemaal pakken ze graag uit met promo's en stuntprijzen allerhande, als het even kan.

Machine learning

Hoe dat allemaal bepaald en getimed moet worden, vraagt veel inzicht in en kennis van de concurrentie. Daltix slaagt erin om de commerciële beslissingsnemers van die ketens de juiste informatie te geven over het hele speelveld. 'We hebben voor dat doeleinde een heel performante webscraper gebouwd die op alle webshops van de ketens voortdurend de prijzen monitort', vertelt CEO Jonas Deprez. 'Dat vergt behoorlijk wat rekenwerk, want het gaat om terabytes aan informatie die geanalyseerd moet worden. Daarnaast zorgen we via machine learning dat gelijkaardige producten ook met elkaar vergeleken worden, op basis van ingrediëntenlijsten en namen. Want de huismerken 365 van Delhaize en Everyday van Colruyt lijken dan misschien niet op elkaar, ze zijn wel gelijkaardig. Je wil ze daarom naast elkaar kunnen zetten om te zien wie welke prijs vraagt.'

Al die informatie giet Daltix middels een webplatform in handige rapporten en overzichten, waar commercieel verantwoordelijken van supermarkten middels een licentievergoeding op kunnen intekenen. 'Zo kunnen ze veel beter een prijsstrategie bepalen, strategische positioneringsoefeningen maken of onderhandelingen met een bepaald merk voeren', klinkt het bij Deprez. 'Het enige wat ze moeten doen, is de barcodes van hun eigen producten opladen.'

Het dashboard van Daltix legt vervolgens meteen het verband met alle andere producten. Een klant kan bijvoorbeeld ook alarmen instellen als een product veel duurder wordt dan bij de concurrentie, of als de prijs van een bepaald product juist heel erg zakt.

In België vonden Colruyt en Intergamma al de weg naar de Gentse start-up, en in Portugal, waar de meeste ontwikkelaars zich bevinden, ging de grote winkelketen Continente overstag. Naast de supermarkten hebben ook de grote producenten zoals Unilever (Dove, Sunlight, Calvé, Unox, ...), Henkel en Beiersdorf België (Nivea) het platform van Daltix intussen ontdekt.

Als een olievlek uitbreiden

'Veel van die klanten vonden we dankzij een partnerschap met het magazine RetailDetail. De informatie die we uit onze data halen levert immers ook interessante stof voor artikels op', zegt Deprez. 'Het doel is nu om als een olievlek ook buiten België uit te breiden, maar zo'n prijsanalyse in het buitenland vraagt wel een investering. In Nederland capteren we al, Duitsland en Frankrijk volgen als het goed is snel. Het plan is om 'follow your customer'-gewijs via de Belgische afdelingen van de multinationals in onze portefeuille naar die andere landen te kunnen gaan.'

Een VLAIO-subsidie van 100.000 euro en een gelijkwaardige steun van PMV gaven Deprez en zijn toenmalige co-founder al snel een duwtje in de rug, waarna ook business angel Jan De Lancker (BrainTower) aan boord stapte. In 2019 besloten ook Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere (Showpad) en Tim Duhamel (InSitesConsulting) mee de start-up te financieren. 'Dat gaf ons bij elkaar 1,3 miljoen euro om mee te werken', aldus de CEO. 'Vorig jaar is ook Colruyt Group met een bedrag over de brug gekomen om aan boord te komen. Daarmee willen we nu de internationalisering in gang zitten, waarbij we mede rekenen op de contacten en het netwerk van de supermarktketen.'

Daltix Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 3 Niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Daltix.com

