Hoe krijg je de interne organisatie van je bedrijf compatibel met je ERP-software, zonder de inbreng van externe IT-consultants of een al overbelast IT-team? Het Waalse Plugnotes formuleert een antwoord met een innovatief nieuw cloudplatform.

IT-consultants zijn duur en je eigen IT-team - als je dat al hebt - is meestal klein en al met genoeg andere projecten bezig. 'Toen mijn vader in de logistieke sector werkte, stelde hij zich de vraag hoe je de operationele processen dan tóch kan verbeteren', vertelt co-founder Camille De Bruyn. Hij ontwikkelde een prototype van een oplossing die hij nu samen met zijn dochter vercommercialiseert onder de naam Plugnotes.

Zelf digitaliseren en stroomlijnen

Het prototype van weleer is tegenwoordig een performant cloudplatform dat kmo's toestaat om hun organisatie zelf te digitaliseren en te stroomlijnen. 'Dat doen ze door in luttele minuten digitale formulieren op te stellen, die automatisch in handige databases en rapporten worden gegoten', legt Camille uit. 'Deze tools kunnen ze vervolgens direct beschikbaar stellen aan medewerkers en andere betrokken partijen. Zo wordt het bijvoorbeeld erg gemakkelijk om snel aan te geven of een levering gebeurd is, en compleet was. Of neem een pakhuis waar iets mis is met bepaalde goederen; ook zij kunnen via Plugnotes snel het hoofdkantoor informeren over beschadigingen, desnoods met foto's erbij.'

Plugnotes is een no-code-tool die zonder veel poespas geconnecteerd kan worden met een bestaand ERP-pakket. Daardoor kan het voor veel bedrijven dé SaaS-oplossing zijn om voor een minimaal budget de digitale omslag te maken. En dat is welkom, want onderzoek van Gartner wees uit dat bijna 78 procent van de digitale transformatieprojecten bij kmo's in het water valt, vertraging oploopt of te duur is.

Gelanceerd in maart, richt Plugnotes zich in eerste instantie op sectoren als logistiek en retail, die veel interacties hebben met externe partijen en teams op het terrein. Zo ging ook de biologische winkelketen The Barn Biomarket overstag voor de start-up. 'We zijn nu volledig in prospectiemodus en werken hard om onze sales op te drijven', zegt De Bruyn. 'Dat doen we vooral door zelf bedrijven aan te spreken, maar we willen ook inzetten op inbound sales door use cases te brengen op blogs als LinkedIn.'

Europa of wereldwijd

'We willen zo snel mogelijk een plaats op de markt te veroveren, aanvullend bij de ERP-providers, niet in concurrentie met hen', klinkt het nog. En de ambitie is ook helder. 'Plan A is om in heel Europa voet aan de grond te krijgen. Maar als de kans zich voordoet om ook wereldwijd actief te worden, gaan we die piste zeker niet uit de weg.'

Na jaren van bootstrappen onder de vleugels van StartIt@KBC kijkt De Bruyn voorzichtig richting externe financiering. 'Daarvoor krijgen we nu hulp van een go-to-markt accelerator. Het idee is om te zoeken naar een strategische partner met ervaring in SaaS-projecten.'

Plugnotes Maatschappelijke zetel: Court-Saint-Etienne Aantal vennoten: 2 Op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Plugnotes.com

