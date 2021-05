Data analyseren is één. Daar iets zinvol uit halen voor je business-doeleinden is twee. Om van die één plus één twee te maken, richtte Nico Huybrechts de start-up Datashift op. Want je kan met data maar iets bereiken als je dataspecialisten ook daadwerkelijk iets van business begrijpen.

Natuurlijk is Datashift niet het enige bedrijf dat data en business met elkaar wil verzoenen. Maar Huybrechts is ervan overtuigd dat hij iets unieks in handen heeft: de juiste mindset. 'Het komt erop neer dat je dataspecialisten ook de zakelijke kant moeten begrijpen. Ze moeten weten wat je business-doelen zijn, en begrijpen hoe ze je organisatie in dat licht kunnen verbeteren met het gebruik van data. En dat kan niet iedereen. Ik mag mijn beide handen kussen dat ik daarvoor de juiste talenten heb kunnen vinden, zowel op senior als jonger niveau', steekt hij van wal.

Internationale expansie

Opgericht in 2015 vond Datashift op die manier al heel wat grote klanten, van Q8 over Rode Kruis-Vlaanderen, Argenta en FCR Media tot de VRT en Telenet. Ook het ambitieuze kledingmerk Essentiel keerde zich naar Huybrechts en co voor hulp bij hun internationale expansie. 'Voor hen ontwikkelden we een model dat op basis van data kon aangeven of een winkel in het buitenland rendabel was of niet. En toen dat er was, gingen we nog verder, en ontwikkelden we een tool die hielp beslissen over stock turnover op basis van gegevens in welke winkels bepaalde modellen niet verkochten.'

Voor zijn diensten gebruikt Datashift onder meer oplossingen van Collibra, Microsoft Azure en Amazon Web Services - allen partnerbedrijven - waarmee zijn dataconsultants aan de slag gaan. 'Het is telkens maatwerk dus', zegt Huybrechts. 'Waarbij we steeds weer data science en engineering expertise betrekken, maar ook principes van governance, procesbeheer en business strategie. FCR Media, het voormalige Gouden Gids, begeleiden we bij het dataplatform en de werking als deel van een bredere digitale transformatie. Daarvoor verzamelen en analyseren we verschillende gegevens over klanten, zoals welke producten en diensten ze afnemen en hoe ze die gebruiken. Daarmee kunnen analisten, marketing & sales en de klantendienst klanten gericht benaderen en ondersteunen.'

bootstrap-cultuur

Vier jaar lang investeerde Huybrechts alle opbrengsten meteen opnieuw in het bedrijf. 'Ik wilde een bootstrap-cultuur kweken dat niets vanzelf komt', zegt hij daarover. 'We hebben alles dus zelf gefinancierd, telkens opnieuw in het team geïnvesteerd. Nu is het 45 man sterk, draaien we een omzet van vijf miljoen, en blijven we groeien: ondanks corona steeg onze business het afgelopen jaar nogmaals met 35 procent. Extern kapitaal zie ik er enkel bij komen als we onze expansie niet zelf kunnen financieren.'

Om te blijven groeien rekent Huybrechts vooral op marketing. 'Er staat hier geen muur tussen sales en delivery', zegt hij. 'We willen inhoud verkopen. Daarom werken we vooral aan brand awareness, en proberen we op ons terrein ook een stuk thought leadership te veroveren. Want de ambities liggen wel degelijk internationaal. Dankzij ons partnerschap met Collibra, dat ons meeneemt, zijn we ook al aan de slag in de VS en het is ons doel om ook daar de Collibra-koploper te worden. Tegelijk geloven we ook dat datagedreven business-beslissingen aan de top worden genomen, en dat we dus dicht bij de beslissingscentra moeten zitten. Gezien we nog altijd vanuit België opereren ligt de algemene focus voor Datashift op België en Nederland.'

Datashift Maatschappelijke zetel: Mechelen Aantal vennoten: 1 Financieel: geen plannen. Website: Datashift.eu

