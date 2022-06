Data is alles, je moet als start-up alleen nog maar je eigen hoekje van de markt weten te vinden. Het Mechelse Delta Public zoekt het in de overheidsfinanciën en helpt met datavisualisaties lokale en andere besturen meer inzicht te krijgen in hun budgetten en begrotingen.

Financieel beleid bij een overheid bestaat voor het grootse deel uit het opstellen van rapporten. 'Allemaal goed en wel', zegt co-founder Tijs Maes, 'maar het gaat er natuurlijk om dat je de juiste inzichten eruit haalt. Pas dan weet je of je verder moet investeren, hoe je uitgaven ervoor staan, en ga zo maar door. Daar willen wij klanten bij helpen, door het vlot opstellen van zulke rapporten, en met datavisualisatie die analyse gemakkelijker maakt. Met als doel: lokale besturen ondersteunen bij hun digitale transformatie, en hen klaarstomen voor de uitdagingen van de toekomst.'

Dat gebeurt, uiteraard, met een webplatform. 'Ons product gebruikt voor de visualisatie de Power BI-oplossing van Microsoft', legt Maes uit. 'Data halen we binnen uit het boekhoudpakket dat onze klant gebruikt, en maken we vervolgens visueel middels handige rapporten en inzichten. Dat scheelt niet alleen tijd bij het opstellen, maar geeft de klant ook inzicht in bijvoorbeeld de interne werking. Ook risico's als dubbele betalingen, boekingen en validatie-issues kun je zo sneller vermijden.'

Meten is ook weten. Op basis van betrouwbare data is het altijd gemakkelijker om de juiste beslissingen te nemen, zegt Maes. 'Je hebt kijk op beschikbare budgetten, welke investeringen er nodig zijn, ... We hebben daarom nauw samengewerkt met het stadsbestuur van Dendermonde om onze oplossing te ontwikkelen, zodat we echt inspelen op wat de noden van een overheid zijn op financieel vlak.'

SaaS-oplossing

Nu het product is ontwikkeld, zet Delta Public het in de markt als SaaS-oplossing tegen een jaarlijkse licentiekost. Ondertussen probeert de start-up potentiële klanten te overtuigen met gratis proefperiodes. 'Zo'n tiental besturen heeft daar al op ingetekend, dus we gaan daar de komende maanden mee van start. We vertrouwen er bovendien op dat het aantal geïnteresseerden nog zal toenemen.'

Er bestaan vandaag drie boekhoudpakketten die gericht zijn op de markt van overheidsfinanciën, maar Delta Public werkt momenteel nog maar met één daarvan. 'Daar willen we op termijn verandering in brengen', klinkt het. Want daar wringt het wel wat, geeft de co-founder toe: de aanbieders van die boekhoudpakketten zijn niet zo happig op start-ups die op hun data intappen. 'Jammer, want ik geloof nochtans dat we elkaar net kunnen versterken', aldus Maes.

Daarom kijkt Delta Public nu al verder dan Vlaanderen, en overweegt het ook in andere markten als Wallonië of over de grens te beginnen. 'Dat vraagt natuurlijk wel wat inwerken in de lokale regels en gebruiken op financieel vlak, dus daarvoor willen we zeker partnerschappen aangaan, zoals we dat initieel met Dendermonde al deden.'

Bootstrappen

Ontwikkeld onder de vleugels van Start It @KBC stromen intussen de eerste inkomsten binnen, en Maes wil nog even verder bootstrappen. 'We hebben een achtergestelde lening van 40.000 euro bij PMV afgesloten, en ook de steun van Microsoft For Startups helpt. Daar hebben we vijfduizend Azurecredits, waardoor de cloud-hosting ons eigenlijk niets kost. Desondanks zijn we wel al in gesprek met een mogelijke investeerder voor als we sneller zouden willen groeien.'

Delta Public Maatschappelijke zetel: Mechelen Aantal vennoten: 2 Financieel: Momenteel geen plannen. Website: DeltaPublic.com

