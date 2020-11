Ons gezondheidssysteem kraakt in zijn voegen. Niet alleen zorgt de vergrijzing voor een toenemende vraag, daarbovenop komt nu ook de coronacrisis. Als de instroom van zorgkundigen dan achterblijft, zit er maar één ding op: de zorg efficiënter maken. Daar wil de Genkse start-up DEO een handje bij helpen, door de processen in het operatiekwartier te stroomlijnen.

Het is een probleem dat Jeroen Dille en zijn twee co-founders met eigen ogen konden vaststellen. Samen hebben ze zo'n dertig jaar ervaring in de medische wereld opgedaan, en ze zagen hoe de druk op ons gezondheidssysteem almaar groeide. 'Tegelijk waren we ons bewust van allerlei technologische innovaties, en daarin zagen we een oplossing', klinkt het bij Dille. 'Want als er niet meer zorgkundigen te vinden zijn voor meer patiënten, dan moeten we zorgen dat hetzelfde team vlotter kan werken.'

Voorspellend model

En zo besloten Dille en zijn partners om zich op het operatiekwartier te richten en met behulp van data-analyse de processen die daar spelen te verbeteren. 'We starten steeds met metingen via software rond ergonomie', zegt hij. 'Want hoe gemakkelijker het werken is, hoe vlotter het gaat. Daarna meten we ook de efficiëntie van de processen. We kijken bijvoorbeeld hoeveel bewegingen een bepaalde handeling vraagt, of hoeveel tijd iets kost. Op basis daarvan gaan we suggesties doen voor een verbeteringstraject.'

Die suggesties schudt DEO niet zomaar uit de mouw, maar komen uit een database van best practices die de start-up aanlegde. 'Daarbovenop plaatsen we een geautomatiseerd voorspellend model, gevalideerd in samenwerking met Ziekenhuis Oost-Limburg, dat op basis van die data en succesvolle voorbeelden kan voorspellen wat de impact van een bepaalde verandering is', legt Dille uit. 'We nemen daarbij ook de business case mee in ogenschouw. Zo weten we meteen hoeveel bepaalde investeringen zullen kosten, maar ook wat de return erop zal zijn, en wat de lange termijneffecten voor het ziekenhuis zijn.'

Precies omwille van dat budgettaire kantje, werkt DEO met een value shared model. 'We nemen met andere woorden een percentage van de winst die een ziekenhuis dankzij ons kan maken', klinkt het. 'Dat bedrag kan erg variëren, want elk ziekenhuis is anders - wij leveren bijgevolg ook niet één recept. Het hangt ook af van hoever een ziekenhuis al staat in zijn zoektocht naar efficiëntie en de vraag hoeveel men bereid is te veranderen.'

Dankzij het uitgebreide netwerk van de founders en hun adviseurs vond DEO meteen klanten in heel Europa en zelfs de Verenigde Staten. 'In onze sector geldt het adagium 'surgeons buy from surgeons', dus voor de verdere groei zetten we sterk in op enkele opinieleiders onder de chirurgen. Zij kunnen dan het woord over onze oplossing verspreiden bij hun collega's', aldus Dille. 'Maar natuurlijk hebben we ook business developers om nieuwe klanten te bereiken, in Europa en in de VS, en rekenen we op samenwerkingen met bedrijven die gespecialiseerd zijn in medische apparatuur.'

Eigen investeringen, VLAIO-subsidies en steun van imec.istart en Start it @KBC brachten DEO al een heel eind weegs. En met een financiering door business angels als Johnny Kegels onder de riem kon DEO nu een eerste grote kapitaalronde afsluiten ten belope van 1 miljoen euro. Daarvoor tekenden onder meer de Limburgse Reconversiemaatschappij LRM, Ziekenhuis Oost-Limburg, opnieuw Kegels en imec.istart Fund, en een groep van anonieme business angels. 'Met het oog op het verhoogde potentieel voor onze oplossing in deze tijden, ook door corona, willen we nu snel doorstoten. We bereiden intussen al een volgende financieringsronde voor die in 2021 moet worden afgesloten', belooft Dille.

DEO Maatschappelijke zetel: Genk Aantal vennoten: 3 Series A kapitaalronde gepland voor 2021 Website: DEO.care

