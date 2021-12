Hoeveel stock is er nog? Wie koopt chips bij zijn cola? Wat is het effect van een promotie? Het zijn dingen waar een retailer veel van kan leren, maar dan moet hij wel de data hebben. Op basis van de kassagegevens zorgt de Brusselse start-up Dgenious dat bedrijven het allemaal in realtime kunnen opvolgen.

Stockbeheer, verkoopanalyse; tools genoeg die het bieden. Maar die van Dgenious is anders, bezweert CEO Gaëlle Helsmoortel. 'Bij ons ontvang je alle analyses, rapporten en dashboards namelijk in realtime', klinkt het. 'Je hebt er geen business intelligencespecialist voor nodig. Eenmaal we de connectie met je kassasysteem, ERP en CRM hebben gelegd, rolt het allemaal zo je scherm op.'

Wel de jas, niet de broek

Het was Dgenious-CTO Antoine Lebacq die in een Patagonia-franchise op de problemen stuitte die hem op het idee brachten. Hij wilde weten wie een jas had gekocht maar niet de bijhorende broek, en miste de tool om zijn verkopen dusdanig diepgaand te analyseren. Met een achtergrond als trader in The City was hij het gewend aan wiskundige modellen, en dus ging hij er samen met Chief Analytics Officer Emmanuel Girod voor zitten om samen de gedroomde tool te ontwikkelen.

Het werd een simpele SaaS-oplossing. Al is het nooit zo eenvoudig, natuurlijk. 'De kracht van onze tool is dat ons algoritme heel snel heel veel data kan verwerken', zegt Helsmoortel. 'Met de hulp van AI kunnen we daar vervolgens inzichten uit puren die anderen niet kunnen verwerven. Zoals: welk product wordt bijna altijd samen met een Coca-Cola gekocht? Op basis van de gegevens van het kasticket zien wij dat niets zo vaak samen met die frisdrank wordt gekocht als chips. Dat is voor marketeers goud waard, want op basis daarvan kunnen ze promoties lanceren of wijzigen.'

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

Na bijna twee jaar op de markt, blijkt dat die op Dgenious zat te wachten. De start-up vond al klanten in heel West-Europa, waaronder de Franse pralineketen Jeff De Bruges, het Nederlandse fitnessbedrijf Optisport en in eigen land de restaurants van Colmar en de biowinkels Färm en Sequoia. Zelfs in Zwitserland hebben de Brusselaars intussen voet aan de grond.

Nieuwe kapitaalronde

'We willen die aanwezigheid in andere landen nu uitbreiden', zegt Helsmoortel. 'En dus zijn we van plan om binnenkort een nieuwe kapitaalronde uit te schrijven die twee miljoen euro moet opbrengen. Vorig jaar nog haalden we al een miljoen euro op bij finance&invest.brussels en The Faktory Fund van Pierre Lhoest, nu willen we snel voortgang maken. Daarvoor zijn we al in vergevorderde gesprekken met kandidaat-investeerders.'

'Voor de verspreiding van haar product rekent Helsmoortel op een systeem van partnerschappen met verkopers van kassasystemen. 'Het is voor hen immers interessanter onze oplossing te integreren dan zelf iets te ontwikkelen', zegt ze. 'Nu al hebben we de Italiaanse firma Zucchetti aan boord, maar er zijn nog twee overeenkomsten op komst.'

Dgenious Maatschappelijke zetel: Brussel Aantal vennoten: 3 Financieel: Nieuwe kapitaalronde ten belope van 2 miljoen euro op komst. Website: Dgenious.com

Stockbeheer, verkoopanalyse; tools genoeg die het bieden. Maar die van Dgenious is anders, bezweert CEO Gaëlle Helsmoortel. 'Bij ons ontvang je alle analyses, rapporten en dashboards namelijk in realtime', klinkt het. 'Je hebt er geen business intelligencespecialist voor nodig. Eenmaal we de connectie met je kassasysteem, ERP en CRM hebben gelegd, rolt het allemaal zo je scherm op.'Het was Dgenious-CTO Antoine Lebacq die in een Patagonia-franchise op de problemen stuitte die hem op het idee brachten. Hij wilde weten wie een jas had gekocht maar niet de bijhorende broek, en miste de tool om zijn verkopen dusdanig diepgaand te analyseren. Met een achtergrond als trader in The City was hij het gewend aan wiskundige modellen, en dus ging hij er samen met Chief Analytics Officer Emmanuel Girod voor zitten om samen de gedroomde tool te ontwikkelen.Het werd een simpele SaaS-oplossing. Al is het nooit zo eenvoudig, natuurlijk. 'De kracht van onze tool is dat ons algoritme heel snel heel veel data kan verwerken', zegt Helsmoortel. 'Met de hulp van AI kunnen we daar vervolgens inzichten uit puren die anderen niet kunnen verwerven. Zoals: welk product wordt bijna altijd samen met een Coca-Cola gekocht? Op basis van de gegevens van het kasticket zien wij dat niets zo vaak samen met die frisdrank wordt gekocht als chips. Dat is voor marketeers goud waard, want op basis daarvan kunnen ze promoties lanceren of wijzigen.'Na bijna twee jaar op de markt, blijkt dat die op Dgenious zat te wachten. De start-up vond al klanten in heel West-Europa, waaronder de Franse pralineketen Jeff De Bruges, het Nederlandse fitnessbedrijf Optisport en in eigen land de restaurants van Colmar en de biowinkels Färm en Sequoia. Zelfs in Zwitserland hebben de Brusselaars intussen voet aan de grond.'We willen die aanwezigheid in andere landen nu uitbreiden', zegt Helsmoortel. 'En dus zijn we van plan om binnenkort een nieuwe kapitaalronde uit te schrijven die twee miljoen euro moet opbrengen. Vorig jaar nog haalden we al een miljoen euro op bij finance&invest.brussels en The Faktory Fund van Pierre Lhoest, nu willen we snel voortgang maken. Daarvoor zijn we al in vergevorderde gesprekken met kandidaat-investeerders.''Voor de verspreiding van haar product rekent Helsmoortel op een systeem van partnerschappen met verkopers van kassasystemen. 'Het is voor hen immers interessanter onze oplossing te integreren dan zelf iets te ontwikkelen', zegt ze. 'Nu al hebben we de Italiaanse firma Zucchetti aan boord, maar er zijn nog twee overeenkomsten op komst.'