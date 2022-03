Hoe meer rekenkracht, hoe meer elektronica. En hoe meer elektronica, hoe warmer een machine wordt. Koeling is daarom belangrijker dan ooit, en wel meteen in de ontwerpfase. De Leuvense start-up Diabatix zorgt ervoor dat dit van de eerste keer goed gebeurt.

Voor voorbeelden hoef je niet ver te zoeken, want 'het probleem zit ook in je gsm', steekt co-founder Lieven Vervecken van Diabatix van wal. 'Als je die lang hebt gebruikt, pakweg voor navigatie in de auto, terwijl je ook nog belde, dan zal die flink heet zijn geworden.' Dat is wat er gebeurt met alle machines die op elektronica leunen. En dat zijn er tegenwoordig nogal wat.

Geen wonder dus ook dat de bedrijfswereld vol loopt met thermische ingenieurs. 'Het moeten er tussen het half en het heel miljoen zijn', schat Vervecken. 'Bedrijven als Meta (het moederbedrijf van Facebook, nvdr) en Mercedes hebben er alleen al honderden in dienst voor de koeling van hun datacenters of elektrische wagens. Dat zijn heel wat mensen die wij kunnen helpen.'

Hoe? Met modellen die het leervermogen van AI gebruiken om ingenieurs flink wat rekenwerk uit handen te nemen. Diabatix ontwikkelde een SaaS-platform dat, op basis van parameters als het vermogen van de installatie en de beschikbare ruimte, uitrekent wat de beste manier van koelen is. 'Dat gebeurt met een zelflerend algoritme dat blijft zoeken tot de gewenste uitkomsttemperatuur van de machine bereikt is. Dat scheelt voor de ingenieur een heel proces van trial-and-error én hij krijgt meteen ook de bouwtekening voor de benodigde koeling aangereikt.'

Het is een specifieke markt, geeft de co-founder toe. Eentje waar je niet zomaar eender welke verkoper op kan zetten, dus de groei moet voorlopig nog gebeuren via direct sales door mensen die weten waarover ze praten. 'Maar we kijken wel verder naar mogelijke partnerschappen met industriële softwarespelers als Siemens of Dassault Systèmes, die onze oplossing in hun portfolio mee zouden kunnen aanbieden.'

Ondertussen is Diabatix een flinke scale-up die actief is van Japan tot Europa, van Australië tot Canada, en dat met al een flinke focus op de Verenigde Staten, waar vooral rond Silicon Valley en Boston klanten worden gevonden. 'Het heeft even geduurd om uit te zoeken voor welke producten onze software nu de beste oplossing was, maar uiteindelijk bleek dat de elektrische auto', zegt Vervecken. 'De koeling van batterij, motor en elektronische circuits vraagt immers heel wat design en rekenwerk. Daarnaast zijn we ook actief in industrial computing, maar ook in consumentenelektronica, zoals gamestations.'

De ambitie om een kantoor in de Verenigde Staten te openen leeft, maar daarvoor zal de twee miljoen euro die het bedrijf eind 2021 ophaalde bij Saffelberg Investments van Jos Sluys niet volstaan, klinkt het. 'Afhankelijk van hoe snel we zullen schakelen, zal er zeker nog een kapitaalronde komen. Maar een timing daarvoor is er nog niet. Al bij al is er met eigen vermogen en een aantal VLAIO-subsidies zo'n drie miljoen al geïnvesteerd in Diabatix, maar het zal daar zeker niet stoppen.'

Diabatix

Maatschappelijke zetel: Leuven

Aantal vennoten: 3

Financieel: kapitaalronde mogelijk in de verdere toekomst.

Website: Diabatix.com

