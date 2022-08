Dagelijks worden duizenden containers over de zeven wereldzeeën verscheept. Daar het overzicht van behouden is een hele administratie. Met het eerste logistics enablement-platform wil de Antwerpse start-up Dockflow dat werk vergemakkelijken.

Ze heeft het als jobstudent ooit allemaal zelf meegemaakt, met hoeveel vervelend bandwerk je bij een forwarder in de haven te maken krijgt. 'Je kan zo'n bedrijf een beetje het reisbureau van de containertrafiek noemen', lacht Pauline Van Ostaeyen. 'Zij regelen het hele vervoer met de rederij van haven tot haven, en houden alles in de gaten. Dat brengt dus wel wat papierwerk met zich mee, en flink wat Tipp-Ex ook, om bijvoorbeeld de aankomstdata te wijzigen. Het dieptepunt was dat ik letterlijk achter een koerier ben gespurt opdat een container toch nog op tijd zou vertrekken.'

En dus bouwde Van Ostaeyen met twee medevennoten een SaaS-platform dat daar voor eens en altijd een eind aan moet maken. 'Het belangrijkste is het visueel maken van het traject van de containers', klinkt het. 'Het is gek dat als je een pizza bestelt je de koerier perfect kan volgen op je scherm, maar dat zo'n systeem niet beschikbaar was voor containers die over de oceanen getransporteerd worden. Dus realiseerden we dat. We geven forwarders en andere klanten een handig overzicht van welke container bij welke rederij zit, waar de goederen zich op dat moment fysiek bevinden en - in sommige gevallen - aanvullende gegevens over de lading.'

Dockflow gebruikt daarvoor onder meer aangekochte satellietdata, maar bijvoorbeeld ook sensoren waarmee de temperatuur van een container in de gaten wordt gehouden. 'Dat is voor gekoelde producten immers erg belangrijk.'

Pandemie

En zo heeft het platform van Dockflow nog wel meer 'slimme dingetjes' ingebouwd, zoals Van Ostaeyen het noemt. 'Om te beginnen het opvolgen van de ETA, de aankomstdatum van een container', steekt ze van wal. 'Vroeger wijzigde die al eens bij zo'n vijf à tien procent van de transporten, maar je mag gerust stellen dat dit sinds de pandemie naar 99 procent is gegaan.'

Een forwarder is in de praktijk gemakkelijk twee uur per dag bezig om dat allemaal uit te zoeken en te wijzigen. Dockflow wil dat hele proces automatiseren. 'Of neem nu de demurrage, oftewel het overliggeld: de boetes die op een container worden geplakt als hij ergens te lang blijft staan. Dat brengt telkens een hoop discussie met zich mee over wie dat moet betalen, maar met ons platform vermijd je dat: je hebt immers een veel beter beeld van waar een container niet is opgehaald, of is blijven hangen.'

Dockflow blijft aan zijn platform sleutelen, maar vond nu al een twintigtal klanten. Veel daarvan situeren zich rond de Antwerpse haven, maar via hen belandt de start-up ook al eens in het buitenland. 'We hebben intussen klanten in India, Canada en Shanghai', zegt Van Ostaeyen. 'De ambities zijn dus zeker internationaal, maar eerst willen we een sterke positie in België en Nederland opbouwen.'

Friends, family and fools

En zo bekijkt ze het ook financieel. 'We hebben onszelf even kunnen bootstrappen met inkomsten uit consultancy, voor we wat friends, family and fools in het bad trokken', somt ze op. Daarna kwamen investeringen van Fintro en PMV, later The Birdhouse en Belfius en uiteindelijk twee business angels met het Indische Intercont en de Antwerpse ondernemer Kris Kerremans (Inuits). Alles samen heeft dat voor 700.000 euro kapitaal gezorgd. 'Natuurlijk hebben we interesse in verdere funding, maar eerst willen we aan de slag met wat we hebben opgehaald. Pas ergens volgend jaar gaan we waarschijnlijk opnieuw op zoek naar kapitaal.'

DockFlow Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 3 Financieel: geen plannen vóór 2023. Website: Dockflow.com

