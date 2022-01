De regels voor geneesmiddelen zijn streng; je krijgt niet zomaar goedkeuring om iets op de markt te brengen. Om farma- en life sciencebedrijven te helpen geen fouten te maken, ontwikkelde de Gentse start-up DocShifter een conversieplatform dat documenten en andere files in één klap in overeenstemming met de regels maakt.

De FDA in de Verenigde Staten. De EMA in Europa. De PMDA in Japan. De overheidsinstanties die zich bezighouden met het goedkeuren van nieuwe of vernieuwde medicijnen zijn talrijk en bovenal streng. Ze vragen vele duizenden documenten, en ook vormelijk moeten die aan strikte vereisten voldoen. 'Tot aan de paginanummering toe', aldus DocShifter-CEO Geert Van Peteghem. 'Een foutje is dus snel gebeurd en dat kan een goedkeuring danig belemmeren of vertragen.'

Met DocShifter wilde Van Peteghem daar iets aan doen. 'We ontwikkelden een SaaS-platform dat helpt om documenten te converteren en aan juiste vormvereisten te conformeren. Met één druk op de knop zetten wij je files om naar de juiste formaten. Ook audio- en videobestanden kunnen we op dezelfde manier omzetten.'

Eigen servers, cloud of hybride

'Kan ik zelf toch ook, een docx als pdf opslaan,', denken we met de nodige scepsis. Van Peteghem glimlacht eens. 'Dat klopt natuurlijk, maar in het geval van onze klanten gaat het om honderdduizenden documenten. Als je menselijke fouten wil uitschakelen, kun je dat maar beter zoveel mogelijk automatiseren, via software die op de achtergrond draait. Juist omdat het om zoveel bestanden gaat, proberen we ons platform zo dicht mogelijk bij de klant te laten draaien. Dat kan op zijn eigen servers, in the cloud, of op een hybride manier.'

Begonnen met een eerste release in 2006, richtte DocShifter zich aanvankelijk meer op de markt van het bank- en verzekeringswezen. Pas in 2018 werd een bocht richting farma en life sciences gemaakt. 'Een Duits farmabedrijf wees ons erop dat ons product helemaal niet geschikt was voor hun sector. Met hun input als klant hebben dan samen een nieuwe versie van ons platform gemaakt dat veel werkbaarder was voor dit soort ondernemingen. Sindsdien ligt onze focus op de geneesmiddelenindustrie, al gaan we andere klanten zeker niet uit de weg.'

Beurzen

Al bootstrappend knokte DocShifter zich zo een nichemarkt binnen, al is dat misschien een groot woord voor een geheel van zo'n zevenduizend bedrijven. 'Nu al zijn vijf van de tien grootste farmabedrijven klant', klinkt het. 'We zijn actief over de hele wereld, van de Verenigde Staten tot Japan. We weten precies wie tegen deze specifieke problemen aanloopt, dus die spelers kunnen we rechtstreeks benaderen. Verder zijn we ook aanwezig op specifieke beurzen rond regulatory information management. Zo kunnen onze klanten ons gemakkelijk vinden.'

DocShifter Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 2 Financieel: geen plannen Website: DocShifter.com

