Een tekening zegt meer dan duizend woorden, maar niet iedereen heeft daarvoor het talent. In een wereld waar we soms met handen en voeten iets uitgelegd proberen te krijgen, is Drawify van de gelijknamige Antwerpse start-up dus een welkome nieuweling.

Soms moet je als zelfstandige meedenken met je klanten. Illustrator Axelle Vanquaillie kreeg al eens de vraag of ze haar tekeningen niet downloadbaar kon maken. 'En ergens hadden die klanten een punt', zegt ze. 'Als je voor de zoveelste keer een gloeilampje moet tekenen als symbool voor innovatie of een idee, ben je niet efficiënt bezig. Dus vatte ik het plan op om een website te ontwikkelen waar bedrijven mijn tekeningen konden kopen.'

Vijfduizend visuele elementen

Een goed idee, maar het kon nog interessanter, bedacht Vanquillie met haar Sri Lankaanse ontwikkelingsteam en een aantal tekenaars. Het resultaat is Drawify, een webplatform waar je zelf tekeningen en prenten kan opbouwen door te kiezen uit vijfduizend visuele elementen. 'Je klikt een tekening, een tekstballon, een pijl, een kader, of wat dan ook aan, en dropt het in je ontwerp. Zo maak je zelf snel een heldere visual om je boodschap over te dragen.'

Dat visuele wordt dan ook steeds belangrijker, weet de founder. 'Mensen moeten in deze tijd alsmaar meer informatie kunnen overbrengen, en dus wordt die communicatie ook moeilijker en moeilijker. Een tekening is dan altijd de helderste of gemakkelijkste manier. Maar daarom niet altijd betaalbaar: een illustrator steekt immers veel tijd in een ontwerp. Met Drawify willen we iedereen in staat stellen om middels deze efficiënte weg te communiceren.'

Drawify kun je gebruiken aan een maandelijkse of jaarlijkse licentiekost, maar komt ook in een zogeheten freemium-versie met wat minder features. 'Daar zien we drie maanden na onze start al 1.700 actieve gebruikers', zegt Vanquillie. Aan de andere kant vond de start-up tot nu toe slechts een tachtigtal klanten bereid om te betalen. 'We willen daarom een voltijdse marketeer aannemen om het aantal freemium-gebruikers gevoelig op te drijven, zodat we op termijn ook meer mensen kunnen converteren naar een betaald abonnement', klinkt het. 'Bij de betalende gebruikers zien we flink wat happy users. Die willen we, in ruil voor enkele gratis maanden gebruik, ook gaan inschakelen als Drawify-ambassadeurs.'

Want het is wel degelijk de bedoeling om Drawify wereldwijd uit te rollen, bevestigt Vanquillie. 'Nu al hebben we gebruikers in veertig landen, waarvan de helft in Europa. Daarnaast zijn de Verenigde Staten een belangrijke markt, net als India en Australië, waar enkele van onze lokale tekenaars een sterk netwerk hebben.'

Vanquillie en haar twee co-founders bootstrapten Drawify op basis van een initiële investering van 75.000 euro. Nu bekijkt ze hoe het verder moet. 'Er zijn twee pistes voor het financiële plaatje', luidt het. 'Ofwel gaan we voorlopig klein verder, en financieren we wat nodig is met crowdfunding. Ofwel gaan we voor een grote groei, en dan hebben we toch een kapitaalinjectie van zo'n half miljoen nodig. We willen er tegen de zomer uit zijn.'

Drawify Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 3 Financieel: Beslissing over nieuwe kapitaalronde tegen de zomer. Website: Drawify.com

