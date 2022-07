Met een eigen plug & play monitoring-oplossing wil Effitrax het voertuigenpark digitaliseren, over merken en andere verschillen heen. Daarmee lijkt de Kortrijkse start-up een product in handen te hebben dat hen ver kan brengen.

Het was de Franse co-founder Jean-Paul Daveau die de basis legde, vertelt Effitrax-CEO Bernard Berkein. Als zoon van een transporteur was hij in de IT beland, en tijdens zijn carrière werkte hij regelmatig op de grens van beide. Tien jaar lang was hij actief bij de American Trucking Association, later werkte hij twee jaar lang samen met een Chinese fabriek voor elektrische trucks.

'Hij kende dus de problemen toen waste management-bedrijf Veolia hem contacteerde. Ze bezaten een vloot van tienduizend voertuigen, waaronder vrachtwagens en vuilniskarren, verspreid over verschillende merken. Het bedrijf zocht iemand die één systeem kon ontwikkelen dat hen alle data opleverde die ze nodig hadden voor een goed vlootbeheer.'

Want daar zit het kalf dus gebonden bij dat soort industriële voertuigen, klinkt het. 'Niet alleen is er vaak een onderscheid tussen het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de carrosserieopbouw (van bijvoorbeeld een autobus of vuilniswagen), elke chassisbouwer hanteert ook nog eens zijn eigen gesloten datasysteem. Daardoor krijg je al voertuigen met vier modems aan boord, vier antennes en vier simkaartabonnementen om alles door te sturen.'

Installatiegemak van een autoradio

Effitrax wil dat anders doen en ontwikkelde effectief één open systeem dat alle data uit de monitoringtools van een voertuig capteert. Die info over de motor, remmen, transmissie en veel meer, wordt vervolgens doorgestuurd naar chauffeur en eigenaar.

'Het gaat om een hardware-oplossing die gemakkelijk te installeren is, net zoals een autoradio, en een stukje software dat alles in realtime verwerkt en handig visualiseert', zegt Berkein. 'Je kunt de data die dat oplevert dan weer koppelen met software rond fleet management, eco driving, diagnose op afstand en dergelijke. Al die kleine verbeteringen kunnen, vertaald naar een vloot van duizenden voertuigen, al snel een flinke besparing opleveren.'

Jean-Paul Daveau (l) en Bernard Berkein (r). © Effitrax

Ook de veiligheid kan er alleen maar op vooruit gaan, legt de CEO uit. 'Als het systeem een bijna-ongeluk-situatie detecteert, geeft het een waarschuwing aan de bestuurder, maar ook aan de eigenaar. En komt het echt tot een accident, dan treedt de zwarte dooswerking in actie. Ons systeem uploadt alle data van voor en na de botsing naar de cloud, zodat eigenaars en verzekeraars later in een 3D-visualisatie de situatie kunnen analyseren.'

Waarmaken wat je belooft

Na vier jaar ontwikkeling was Effitrax in september 2021 klaar om de markt op te gaan. Klanten noemt Berkein niet graag, maar 'de Franse nummer één op het vlak van recyclage' is er alvast een van. 'Voor hen rusten we drieduizend voertuigen uit met onze Efficube-hardware. Er is veel interesse, maar ook achterdocht: andere, eerdere aanbieders beloofden ooit immers gelijkaardige oplossingen, maar maakten hun claims nooit waar. Daardoor begint elk traject voor ons met een pilootproject waarin we onze doeltreffendheid moeten bewijzen.'

Op dit moment is het bedrijf actief op de Franse, Belgische en Nederlandse markt, maar de horizon ligt verder. 'Het is de bedoeling om zo snel mogelijk voet aan grond te krijgen in alle Europese landen, en aangezien we al contacten hebben in Canada richten we onze blik ook op Amerika.'

Daarvoor zal echter meer geld nodig zijn dan de fondsen die de start-up tot nog toe ophaalde bij vrienden en familie, BAN Vlaanderen, SambrInvest en VLAIO. Eind deze maand wordt het kapitaal door business angels en founders met 500.000 euro opgetrokken tot een totaal van anderhalf miljoen euro, maar Berkein kijkt al verder. 'Eind volgend jaar willen we een echte Series A-ronde organiseren waarin we hopen acht à tien miljoen euro op te halen. Eerst willen we echter wat tractie kunnen voorleggen.'

Effitrax Maatschappelijke zetel: Kortrijk Aantal vennoten: 4 Financieel: Eind deze maand kapitaalverhoging, eind 2023 mogelijk series A. Website: Effitrax.com

