Voedselverspilling moet te allen prijze voorkomen worden, dat leidt geen twijfel. De Belgische start-up Foresightee probeert het probleem aan te pakken aan de basis, door te zorgen dat een supermarkt ongeveer net zoveel producten bestelt als zijn klanten nodig zullen hebben.

Met een waanzinnig bedrag schetst co-founder en CEO Judith Ketelslegers het probleem dat Foresightee wil oplossen. 'Voedselafval is in Europa alleen al goed voor een post van zo'n 143 miljard euro', zegt ze. 'Toen we gingen kijken waar dat verlies zich situeerde, stelden we vast dat 2,6 miljard euro afkomstig was van supermarkten waar verse producten worden weggegooid. Gewoon, wegens een foute inschatting van de verkoop.'

Overschot beperken

Met de inzet van machine learning ontwikkelden Ketelslegers en haar internationaal team van co-founders een algoritme. Dat kan op basis van verkoopdata op voorhand inschatten welke hoeveelheden van producten verkocht zullen worden, om niet met een te groot overschot achter te blijven.

'We voeren de geanonimiseerde verkoopdata van onze klanten in (meestal grote retailketens, nvdr.) samen met een boel omgevingsfactoren zoals het weer, en het algoritme leert zichzelf om conclusies te trekken', legt ze uit. 'Idealiter hebben we een dataset die drie jaar beslaat, zodat we verschillende omstandigheden kunnen overschouwen voor dezelfde dag.'

Liever dan een nieuw webplatform te ontwikkelen, maakten Ketelslegers en co een tool die zich probleemloos laat inpluggen in de bestaande inventaris of het kassasysteem van een klant. 'Dat gebeurt in een SaaS-model, tegen een licentiekost', aldus de CEO. 'Het systeem zal zichzelf vervolgens voeden en voorspellingen doen voor een termijn van veertien dagen. In die tijdsspanne kun je ook het weer al min of meer inschatten, wat voor sommige producten een belangrijke factor is.'

Bootstrappen

Foresightee leerde al snel dat dit soort technologische beslissingen niet op het niveau van de plaatselijke supermarkt worden genomen. 'Daarvoor moet je op de hoofdkwartieren van de grote retailketens zijn, wat maakt dat onze sales cycle vrij lang is.' Ondertussen kon de start-up zijn algoritme valideren met data van Rossman, de tweede grootste retailer van Duitsland, en waren er gesprekken om vanaf april de eerste betalende contracten te laten ingaan.

Ketelslegers: 'De coronacrisis gooide wat roet in het eten, maar we blijven werken aan onze sales binnen retail en exploreren nu ook sectoren als food service, producers & suppliers. Dat loopt vooral via direct sales, maar we denken op termijn ook aan partnerschappen met ERP-firma's die als resellers onze tool mee zouden kunnen aanbieden'.

Met de inzet van eigen tijd en kennis kon het team van Forsightee tot nu toe bootstrappen. 'Wel vonden we onderdak bij Start It@KBC op de Corda Campus en zijn we geselecteerd voor het istart-programma van imec. Verder is er een Ovam-subsidie beschikbaar om onze precieze ROI extern en onafhankelijk te berekenen en krijgen we als enige Belgische lid van het Lowinfood-consortium ook Europese steun in het kader van het Horizon 2020-programma', klinkt het.

'We zitten op een kantelpunt', besluit Ketelslegers. 'Volgend jaar zullen we moeten beslissen of we extern kapitaal nodig hebben of niet, want de ambities zijn groot. Nu al krijgen we vragen uit Australië en Thailand. Maar laat ons eerst maar leren stappen in Europa, dan zien we daarna wel hoe snel we kunnen lopen.'

Foresightee Maatschappelijke zetel: Kortessem Aantal vennoten: 6 (Voorlopig) niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: foresightee.com

