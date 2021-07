Niets belangrijkers in de retail dan een goed voorraadbeheer. Weten wanneer je wat in stock moet halen om niet zonder te vallen is prioritair. Door de inzet van artificiële intelligentie wil de Antwerpse start-up Garvis daarin accurater zijn dan bestaande systemen.

Voorspellen wat klanten gaan kopen door voort te gaan op het verleden, drukte altijd veel vertrouwen uit in het idee van continuïteit. Maar in een almaar meer veranderende wereld is het geen slim idee meer, zegt Garvis-CEO Piet Buyck. 'Je ziet immers dat met de komst van Trump en zeker met covid-19 het gedrag van consumenten heel erg veranderd is. Ze gaan niet zomaar meer naar de lokale winkel, bijvoorbeeld, maar checken op het internet waar de prijs het laagst is.'

En dus kun je niet langer uitsluitend leunen op data uit het verleden, je moet meer weten om op tijd te signaleren wat je moet bijbestellen. 'Er zijn tegenwoordig ook meer data beschikbaar', klinkt het bij Buyck. 'Denk maar aan alles wat een consument op sociale media achterlaat, of gegevens uit clicks.'

Met ons systeem kun je het aantal fouten in de bevoorradingsketen met dertig procent terugdringen.

De oplossing van Garvis is een cloudplatform waarin die data worden gecombineerd met realtime data van binnen én buiten de eigen bedrijfsomgeving. Denk daarbij aan online prijzen, point of sales-gegevens of sociale media. 'Daarbij geven we de macht volledig aan de planner', zegt de oprichter. 'Op game-achtige wijze kan hij het systeem trainen en informeren, en zo zelf implementeren.' Buyck geeft een voorbeeld: 'Als je data uit het verleden uploadt, dan kun je aangeven wat de aanleiding was voor een bepaalde piek. Een promotie? Goed, dan zal het systeem je bij een volgende piek opnieuw vragen of het om een promotie ging. In werkelijkheid ging het om een concurrent die een gelijkaardig product stopzette. En kijk, het systeem heeft weer wat bijgeleerd! Als je daarbovenop data uit het heden meegeeft - welke promoties er nu lopen, bijvoorbeeld, of een aankomen feestdag waarop druk wordt geshopt - dan krijg je erg accurate voorspellingen. Met ons systeem kun je zo het aantal fouten in de bevoorradingsketen met dertig procent terugdringen.'

SaaS-licentie

Met een product dat meteen middels een SaaS-licentie wordt verkocht, ligt de ambitie wereldwijd. 'Ons platform is er klaar voor', zegt Buyck. 'We zijn het nu bij een tiental klanten aan het trainen om het op punt te stellen, en ondertussen proberen we klanten te winnen via outreach. We moeten het vertrouwen van de klant immers nog winnen, dus geven we webinars waarin we uitleggen wat we doen, of zorgen we voor aanwezigheid op virtuele evenementen. Bij interesse volgen we vanzelfsprekend op met demonstraties.'

Sinds deze maand werd Garvis een spin-off van de Universiteit Antwerpen. Voor investeringen ging Buyck tot nu toe te rade bij enkele business angels die samen 600.000 euro bij elkaar brachten. 'Dat waren echte believers in onze aanpak', zegt Buyck. 'Recenter stapten ook PMV, VLAIO en het consortium HLVC aan boord, een ronde die 700.000 euro opbracht. Daarmee kunnen we nu starten, maar als we echt willen schalen, dan gaan we wel extra kapitaal nodig hebben. Gesprekken met mogelijke VC-fondsen daarvoor lopen ondertussen.'

Garvis Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 4 Financieel: Gesprekken met VC's lopend. Website: Garvis.ai

