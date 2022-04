Het is niet omdat je ogen achteruitgaan dat je ook dat leuke montuur wil afdanken. De Antwerpse start-up Glazoo stelt je in staat om alleen je glazen te vervangen, en dat volledig online.

'Eigenlijk is het ook een kwestie van duurzaamheid', zegt Justine Brabanders van Glazoo. 'Waarom zou je een brilmontuur weggooien als je er tevreden over bent, en er technisch niets mis mee is, gewoon omdat de sterkte aangepast moet worden of omdat ze bekrast zijn? Dan kun je het vervangen beter beperken tot die glazen.'

En precies dat is waar Glazoo zich op toelegt. Met een online webshop wordt het hele proces gedigitaliseerd, en kun je je nieuwe brillenglazen van thuis bestellen. 'Je voert gewoon je sterkte in en wat andere gegevens, en bestelt zo in een oogwenk je glazen', zegt Brabanders. 'Vervolgens kun je een verzendetiket afdrukken waarmee je je huidige bril gratis naar onze glazenpartner opstuurt. Zeven tot acht dagen later valt je vernieuwde bril dan in de bus.'

Je moet dus wel even zonder bril kunnen? Brabanders knikt. 'De meeste mensen hebben gelukkig ook een reservebril of overbruggen die periode met contactlenzen.' Om verwarringen te vermijden, gebeurt bij Glazoo nog een bijkomende check door een opticien. 'En beschik je niet, of niet meer over het voorschrift van je oogart, dan bepalen wij de sterkte aan de hand van je oude glazen.'

Het slijpen van de brillenglazen zelf gebeurt dan weer door specialisten bij de glasfabrikant. 'Ons businessmodel bestaat eruit dat we een marge nemen op die glazen. Doordat die kleiner is dan wat de doorsnee opticien rekent, kunnen wij concurrentieel zijn', klinkt het.

In Vlaanderen heeft Glazoo ondertussen voet aan de grond, in Wallonië en Brussel kan dat nog beter. 'Daar willen we in de toekomst dan ook op inzetten', zegt Brabanders. We focussen daarvoor op digitale marketing via sociale media, maar gaan ook offline campagne voeren op de radio, in print en andere kanalen. Daarnaast zijn we ook een samenwerking aangegaan met optiekketen Optica, waar onze klanten terechtkunnen voor oogmetingen, advies, en ook voor het afleveren en ophalen van hun bril.'

Schaalbaar concept

Ook over de grenzen wordt gekeken. 'Ons concept is goed schaalbaar, dus er is geen enkele belemmering', luidt het. 'We zijn al voorzichtig actief in Nederland, een volgende stap kan zijn om ook Luxemburg erbij te nemen.'

Na initiële eigen investeringen kreeg Glazoo business angel Kurt Leuridan aan boord. Ook vond de start-up begeleiding en onderdak bij Start It@KBC. Op termijn zal nog meer kapitaal nodig zijn, zegt Brabanders. 'Maar wanneer en hoeveel zal afhangen van hoe onze groei verder verloopt.'

Glazoo Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 3 Financieel: Geen plannen. Website: Glazoo.be

